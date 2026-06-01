Un cielo mayormente despejado con algunas nubes en el sistema Ibérico marcará el día en toda la provincia de Zaragoza. Las temperaturas comenzarán suaves y luego experimentarán un leve ascenso en el oeste, con vientos suaves que se convertirán en brisas por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: paseo matutino y calor intenso por la tarde

El día se presenta radiante en Zaragoza, el cielo se despereza lento ofreciendo un manto azul salpicado de suaves nubes blancas. Con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 35 grados, la jornada nos promete un calor intenso, sobre todo por la tarde. Aunque los termómetros marcarán valores agradables, la sensación térmica puede ser algo mayor debido a la humedad, que alcanzará picos del 65%. Además, el viento del este soplará con rachas moderadas, convirtiendo las horas más cálidas en un desafío para quienes salgan a disfrutar del día.

A primera hora, el ambiente será fresco y perfecto para pasear, pero a medida que el sol se alce en el horizonte a las 06:31, la calidez empezará a dominar. Después del mediodía, el sol brillará con fuerza y las temperaturas ascenderán y aunque no se anticipan lluvias, hay un leve riesgo de chubascos dispersos que podría aparecer por la tarde-noche. La puesta del sol a las 21:31 nos regalará el cierre de un día magnífico, en el que el calor y el viento darán una chispa especial a la velada.

Calatayud: nubes amenazantes y viento variable

La jornada en Calatayud se presenta con una brisa inquietante y nubes amenazantes que marcan el inicio de un día inestable. Al despuntar el sol, el cielo ofrece un espectáculo cambiante, bañando la ciudad con luces y sombras que anticipan lo que está por llegar. La temperatura, que comienza suave, se preparará para un ascenso marcado, mientras el viento empieza a hacerse notar.

A medida que avance la mañana, el tiempo se tornará más variable, con un 35% de probabilidad de lluvia durante la tarde-noche y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 33°C. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 32°C, junto con un aumento en la humedad que podría resultar agobiante. Para quienes planean salir, es recomendable llevar paraguas y estar atentos a los cambios, ya que el viento podría intensificarse durante el día.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

La jornada presenta un tiempo estable, con un cielo que alternará momentos de nubosidad y algunas claros. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 30 grados y aunque el viento será suave, no se esperan lluvias durante el día, lo que resulta en un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

Aprovechar este tiempo templado es una buena oportunidad para pasear por los parques o disfrutar de una charla en una terraza. La tranquilidad del día invita a realizar actividades diarias sin complicaciones, favoreciendo un ambiente distendido y placentero.