Después de 4.600 años un estudio afirma que las pirámides de Egipto siguen en pie gracias a un sistema avanzado de construcción que absorbe vibraciones

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports ha confirmado que las pirámides de Egipto siguen en pie gracias a un sistema avanzado de construcción que absorbe las vibraciones del suelo. Después de 4.600 años, un equipo de investigación liderado por Mohamed ELGabry ha puesto el foco en la capacidad de estos edificios construidos hace miles de años para poder sostener la base ante los terremotos o movimientos de la tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la construcción de las pirámides de Egipto.

La construcción de las pirámides de Egipto en Giza sigue miles de años después en el foco de la noticia por la intuición de que en su formación influyó lo divino o avances muy adelantados a la época. Evidentemente, que no fueron construidas por extraterrestres, pero los arquitectos contratados por el faraón Keops para liderar el proyecto de la Gran Pirámide de Giza utilizaron métodos que a día de hoy incluso sorprenderían.

Después de 4.600 años de estudios, un equipo de investigación liderado por el científico Mohamed ElGabry ha dado nuevos detalles sobre la construcción de las pirámides de Egipto y también ha dado el secreto de por qué han sido capaces de absorber todas las vibraciones del lugar durante estos miles de años. Todos los detalles han sido publicados en la prestigiosa revista Scientific Reports.

La construcción de las pirámides de Egipto

«Aspectos arquitectónicos y geotécnicos que afectan la resistencia sísmica de la antigua pirámide egipcia de Keops». Este titular del estudio sobre una investigación en la que los científicos examinaron la Gran Pirámide de Giza utilizando grandes dispositivos de medición y con los que registraron vibraciones tanto dentro como en el exterior de esta joya de la naturaleza.

Que las pirámides de Egipto sean capaces de resistir estas vibraciones tiene que ver con las cavidades y cámaras que son capaces de funcionar como amortiguadores de la pirámide, que también aporta estabilidad con su enorme base. En el abstracto del estudio, los investigadores informaron que, después de realizar las pruebas pertinentes, se pudo comprobar la «homogeneidad excepcional en sus características dinámicas» y que «su geometría reduce activamente la respuesta sísmica».

«El bajo índice de vulnerabilidad sísmica estimado para los suelos de la cimentación sugiere que cualquier terremoto futuro probablemente producirá solo daños limitados al cuerpo principal de la pirámide», cuentan los investigadores que sacan la siguiente conclusión: «Estos hallazgos presentan evidencia cuantitativa convincente de que los arquitectos del antiguo Egipto poseían un profundo conocimiento geotécnico, optimizando el diseño de la estructura y la caracterización del sitio para asegurar la estabilidad a escala milenaria frente a los peligros sísmicos».

Más detalles en la construcción de las pirámides

Otro estudio publicado recientemente por el investigador español Vicente Luis Rossell Roig también ha informado de más detalles en la construcción de las pirámides. Este experto en la materia indicó que para poder llevar a cabo tal obra de la ingeniería se utilizó un sistema de poleas y contrapesos para levantar bloques para poder erigir la estructura. Esto llevaría a otra conclusión: la Gran Pirámide de Giza habría sido construida por personal altamente cualificado y no por esclavos, como siempre se ha entendido.