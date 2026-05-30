Sudán sorprende al mundo con un dato histórico poco conocido: alberga el doble de pirámides que Egipto

Cuando hablamos de pirámides, Egipto es el primer país que nos viene a la mente, con Keops, Kefrén y Micerinos como principales monumentos funerarios. Sin embargo, hay otro país, también ubicado en África que alberga el mayor número de pirámides del mundo: Sudán. Ubicadas en la región de Nubia, a orillas del río Nilo, fueron construidas por la antigua civilización del Reino de Kush, que prosperó entre los siglos VIII a.C. y IV d.C. Durante siglos, los kushitas construyeron extensas necrópolis destinadas a albergar las tumbas de reyes, reinas y miembros de la nobleza.

Los principales yacimientos arqueológicos se encuentran en El-Kurru, Nuri y, especialmente, Meroe, la antigua capital del reino, donde decenas de pirámides se elevan sobre el desierto, creando un paisaje imponente de formas geométricas que sobresalen entre la arena. El lugar más famoso es Meroe, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2011. En este lugar se conservan más de 40 pirámides agrupadas en una sola necrópolis, muchas de ellas aún en perfecto estado de conservación.

Sudán, el país con más pirámides del mundo

#Nubianvalley #pyramids #Meroe #travel ♬ original sound – Everything @everything7870 The country with the most pyramids is not Egypt When we think of pyramids we automatically think of Egypt but there is an amazing ancient secret hidden right next door. Located in the Nubian valley about 200 km from the capital of Sudan you will find the spectacular ruins of the ancient Kushite kingdoms. This breathtaking area actually holds the largest concentration of ancient pyramids ever built in human history. The royal city of Meroe is packed with these stunning steep structures making it one of the absolute most important archaeological sites in all of Africa. #sudan

Sudán alberga actualmente más de 220 pirámides registradas, mientras que en Egipto se han catalogado alrededor de 120. El relativo desconocimiento de las pirámides sudanesas se debe, en gran medida, a su ubicación aislada y al menor desarrollo turístico y mediático de la región a lo largo de las últimas décadas.

Asimismo, Sudán atraviesa desde hace años graves conflictos armados, enfrentamientos internos y una fuerte inestabilidad política que han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo. La violencia entre facciones militares, los desplazamientos masivos de civiles y la crisis humanitaria afectan a numerosas regiones.

«Se desaconseja el viaje a Sudán bajo cualquier circunstancia; si decide hacerlo, será por su cuenta y riesgo. Debido a los enfrentamientos en Jartum y otras localidades del país entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, se recomienda a todos los españoles que eviten cualquier desplazamiento al país. El aeropuerto de Jartum permanece cerrado hasta nuevo aviso y las fronteras terrestres están cerradas para extranjeros.

La única vía de entrada y salida en funcionamiento es el aeropuerto civil de Port Sudán. La Embajada de España en Sudán ha cerrado temporalmente la atención al público y ha suspendido sus actividades en el país hasta que las condiciones de seguridad permitan su reapertura. No se pueden ofrecer por el momento protección y asistencia consular sobre el terreno a los españoles que se encuentren en Sudán», detalla el Ministerio de Exteriores.

Historia

Más allá de su impresionante arquitectura, las pirámides de Sudán representan el legado de una civilización africana que llegó a rivalizar con Egipto en influencia y poder. El Reino de Kush se consolidó como una gran potencia regional y, durante un tiempo, gobernó Egipto bajo la dinastía XXV, conocida como la de los faraones negros.

Los kushitas adoptaron tradiciones religiosas y artísticas egipcias, pero también desarrollaron una identidad propia que quedó reflejada en sus templos, tumbas y esculturas. Esta mezcla cultural convierte a su legado en una pieza fundamental para comprender la historia y las conexiones entre las antiguas civilizaciones del valle del Nilo.

Una inscripción hallada en un templo del siglo 5 a.C. describe a un rey kushita dando una orden de limpiar la arena del camino: «Su Majestad trajo gran multitud de manos para limpiar, hombres y mujeres además de niños reales y gobernantes para mover la arena; y Su Majestad cargó con la arena en sus manos por sí mismo, liderando a la multitud durante muchos días».

Yacimiento de Meroe

El yacimiento arqueológico de Meroe se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Jartum, la capital de Sudán, y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de su enorme valor histórico, muchas de sus pirámides han sufrido daños debido a las duras condiciones del desierto, la falta de conservación y la acción humana. En la década de 1880, el explorador italiano Giuseppe Ferlini destruyó varias pirámides mientras buscaba tesoros kushitas, dejando numerosas tumbas sin sus características cúspides.

Aunque en la actualidad parezca un destino lejano e inaccesible, Sudán tiene un enorme potencial turístico. Antes del recrudecimiento del conflicto, el país llegó a recibir más de 800.000 visitantes en 2018, atraídos por su riqueza arqueológica e histórica.