Gordon se suma a la obsesión del Barcelona: ya habla de ganar la Champions «a la primera»

Anthony Gordon ya habla con la filosofía de las promesas del Barcelona con ganar la Champions. En apenas unas horas después de hacerse oficial su fichaje para las próximas cinco temporadas, el inglés ya ha transmitido su obsesión con la Copa de Europa. Un discurso que envió a todos los culés para ganarse su cariño.

En su primera comparecencia ante los medios, al jugador inglés le fue preguntado para empezar por el retraso de ocho horas para hacerse oficial su fichaje hasta 2031. «Sabía que saldría, estaba calmado, esperaba con mi familia, mis agentes. Estábamos muy emocionados», afirmó el jugador nacido en Liverpool, formado en el Everton.

El ex del Newcastle las últimas cuatro temporadas se refirió así al problema burocrático, «detalles muy pequeños» que no supo explicar, y dejó una sentimental declaración de amor al Barça. «Estoy listo para este desafío, soy consciente de la historia de este club, de la responsabilidad, de los increíbles jugadores que han vestido esta camiseta», dijo.

«Estoy muy emocionado, orgulloso. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo», dijo en castellano, idioma que confesó que estaba aprendiendo con ese sueño de algún día jugar en el Barça. «Me creáis o no, quería hablar español porque de niño quería jugar en el Barça, por eso aprendí», afirmó.

Por otro lado, Gordon apuntó que, si tuviera que elegir, sería ganar la sexta Champions del club azulgrana. «Solo gané un título con el Newcastle. Estoy emocionado por ganar todo lo que pueda. Si tuviera que elegir uno, sería la Champions, pero quiero ganar todos. Tan pronto supe que el Barça era una opción, no tuve duda», dijo.

Además, el delantero inglés habló del enfrentamiento en St James’ Park contra el Barça este pasado curso. «Estaba emocionado por jugar en el Barça cuando tenía tres años. Jugar con Lamine y el resto es muy emocionante. Cuantos más jugadores buenos tengas a tu lado, mejor vas a ser. Son los mejores del mundo», comentó.

«Hacer lo que hicieron en St James’ Park es muy difícil, porque jugamos con mucha intensidad, la atmósfera con los aficionados, pero no pudimos tocar la pelota con De Jong y Pedri», añadió un Gordon que confesó que ya tuvo una conversación con su nuevo entrenador, Hansi Flick, una «persona muy agradable» y un técnico «impresionante» por «todo lo que ha hecho en tan poco tiempo»

Por último, el nuevo jugador azulgrana se comparó más con Raphinha entre sus nuevos compañeros de ataque e insistió en ese deseo de la Champions. «La Champions es un trofeo increíble, y ganar la sexta sería un momento icónico, algo para no olvidar, especialmente en mi primera temporada», terminó.