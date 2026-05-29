Quién es Anthony Gordon, el nuevo fichaje del Barcelona: edad, en qué posición juega, cuánto va a cobrar y su familia

El FC Barcelona ya tiene a su primer fichaje para la temporada 26/27: Anthony Gordon. El extremo inglés llega al Camp Nou procedente del Newcastle en una de las operaciones más costosas de los últimos años para los culés. El internacional con Inglaterra llega para ocupar esa carencia en el perfil zurdo que pedía Hansi Flick, sobre todo tras no cerrar la continuidad de Marcus Rashford.

Cuántos años tiene Anthony Gordon

Anthony Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool, Reino Unido, por lo que tiene actualmente 25 años. Mide 184 centímetros y pesa 72 kilogramos. Es internacional con la absoluta de Inglaterra desde 2024.

Cuánto ha costado

El Barcelona aún no ha hecho oficial el fichaje de Anthony Gordon, pero desde el club blaugrana ya ha trascendido que la operación está cerrada con el Newcastle United y que costará unos 70 millones de euros más otros 10 en variables.

En total, la operación por el británico puede rondar los 80 millones de euros, más que cualquier otra operación reciente de los culés. No pagó tanto ni por Dani Olmo (61M€), Raphinha (58M€), Jules Koundé (50M€), Robert Lewandowski (45M€) o Ferran Torres (55M€).

Antoine Griezmann (120M€) o Frenkie de Jong (86M€), en el verano de 2019, fueron los últimos fichajes del Barcelona que superaron esta cifra que pagarán por Anthony Gordon.

En qué equipos ha estado

A nivel profesional, Anthony Gordon solamente ha estado en tres clubes. Debutó profesionalmente con el Everton, donde ascendió al primer equipo en 2017, con solo 16 años. En febrero de 2021 fue cedido al Preston North End, de la Championship inglesa, la segunda división del país. En media temporada, jugó 11 partidos.

Tras su vuelta, el Everton se hace con un hueco en el equipo en la temporada 21/22, jugando 35 partidos y logrando cuatro goles y dos asistencias. Fue tras la primera vuelta, en enero de 2023, cuando el Newcastle desembolsó 45,60 millones de euros por su fichaje.

En estas tres últimas temporadas en el Newcastle ha sido una pieza clave para la evolución del equipo y su clasificación para la Champions League este último año. En la 23/24 firmó 11 goles y 15 asistencias en 35 partidos. Bajó su aportación en la 24/25, con seis goles y seis asistencias en 34 partidos. Este año, en Champions League despuntó con 10 goles y dos asistencias en 12 partidos europeos. En la Premier, en 26 duelos, seis goles y dos asistencias.

Estadísticas de Anthony Gordon

A sus 25 años, Anthony Gordon estará ante su primera experiencia lejos de la Premier League. El inglés ha disputado un total de 176 partidos en la Premier desde su debut, logrando 31 goles y 26 asistencias, entre sus etapas en el Everton y el Newcastle. A esto se le suman 19 partidos de EFL Cup, con dos goles y cuatro asistencias, así como 16 de FA Cup, con tres goles y cuatro asistencias. En Champions League son un total de 18 encuentros, con los 10 goles y dos asistencias de este último curso.

Con el Newcastle, ya más maduro y formado, es con el club donde más han brillado sus números pese a ser extremo. Tras 152 partidos con las urracas, suma 39 goles y 28 asistencias, números bastante loables teniendo en cuenta su posición en el campo.

Con la selección de Inglaterra, Gordon suma 17 internacionalidades y dos goles, aunque ha ido escalando en todos los escalafones, desde la Sub-18 a la Sub-21.