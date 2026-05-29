Oficial: el Barcelona rompe la banca y ficha a Gordon por 80 millones

Anthony Gordon ya es jugador del Barcelona y es el primer fichaje de Hansi Flick de cara a la temporada 26/27. El club blaugrana lo ha hecho oficial este viernes y ha decidido romper la banca con este delantero inglés. Firma por cinco temporadas y ha costado más de 80 millones de euros contando las variables de su contrato. La entidad presidida por Joan Laporta se ha puesto las pilas antes del inicio del Mundial y ha firmado a su primer gran jugador en ataque. Firma hasta 2031.

El fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona se ha calentado en las últimas horas hasta hacerse oficial en muy poco tiempo. El club blaugrana se ha adelantado a otros equipos de la Premier League y al Bayern de Múnich. Gordon jugará el Mundial con Inglaterra ya como futbolista culé.

Días y días hablando sobre Joao Pedro y Julián Álvarez, para que el primer fichaje del Barcelona de cara a la temporada que viene sea Anthony Gordon. Una primera pieza que revoluciona el mercado y rompe la banca. Más de 80 millones de euros contando las variables del contrato. Tiene 25 años y firma por cinco temporadas.

Otro jugador importante que lleva varios años destacando en el Newcastle en la Premier League y que reforzará el ataque del Barcelona. Acompañará en ataque a Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermín… y complementará un equipo que tiene como gran objetivo de cara al curso que viene la Champions League.

Comunicado del Barcelona sobre Gordon

El delantero inglés firma hasta 2031 tras consolidarse como uno de los futbolistas más determinantes del Newcastle y del fútbol europeo.

El FC Barcelona y el Newcastle han llegado a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las próximas cinco temporadas.

Nacido el 24 de febrero de 2001 en Kirkdale, uno de los barrios más obreros de una de las ciudades más futboleras de Europa como Liverpool, es hijo de una familia con ascendencia irlandesa y escocesa, y con una gran pasión por el fútbol. Aunque él mismo ha declarado que era aficionado del Liverpool, los ‘reds’ le enseñaron la puerta de salida con 11 años y acabó en la cantera de su gran rival ciudadano, el Everton.

Con 16 años debutó con el primer equipo en un partido de la Europa League, y a los 18 lo hizo en la Premier League. Desde ese momento empezó a poner de manifiesto el talento y las muchísimas cualidades que ha ido demostrando a lo largo de una carrera que sigue una línea ascendente y constante. Tras cuatro temporadas y media en el Everton, con una cesión de medio año al Preston North End incluida, dio un paso más.

Pasa de ser una pieza clave para mantener a un histórico como el Everton en la Premier League, a convertirse en una de las grandes apuestas de un club que quiere asentarse en la Champions League, como el Newcastle, al que llega en enero de 2023. La temporada siguiente, la primera que juega completa con los ‘Magpies’, la termina con 12 goles y 10 asistencias, además de ser nombrado mejor jugador de la temporada, siguiendo el camino de Gascoigne, Shearer o Andy Cole.

Gordon, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los extremos más potentes, habilidosos y trabajadores de Europa. De él destacan su capacidad de mejora, la presión adelantada y la ambición por ser más completo cada día. Todo ello, con una capacidad innata —y también perfeccionada— para dejar rivales fuera de combate. Aunque ha desarrollado buena parte de su trayectoria como extremo, también ha disputado un buen número de partidos como delantero centro, una posición que también podría reforzar como azulgrana.