Flick no oculta la obsesión del Barcelona: «Todo el mundo tiene el sueño de ganar la Champions»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper por última vez esta temporada antes de la jornada 38 de Liga contra el Valencia en Mestalla. Será el último partido del cuadro culé este curso.

«Deseo lo mejor al equipo femenino. Han jugado una temporada fantástica, cruzamos los dedos, nosotros también queremos hacer nuestro trabajo y ganar el partido. Es importante y es lo que queremos hacer», comenzó Hansi Flick en sala de prensa.

«Hasta el momento ha sido muy exitoso el camino con cinco títulos, pero tenemos hambre para conseguir más. Creo que siempre tenemos que mejorar el equipo, todo el conjunto, estamos focalizados en esto por el bien del futuro del club. Estamos comprometidos en ganar títulos, todo el mundo tiene el sueño de ganar la Champions, estamos apretando por ello, no es fácil, pero vamos a por ello», dijo el entrenador alemán en su última previa de la temporada.

Sobre la renovación de Ferran Torres: «No hablamos sobre esto, el club tendrá el momento de hablar, ahora no. Las últimas semanas lo ha hecho muy bien, con una actitud muy positiva. El rendimiento en el campo tiene que ser del máximo nivel y esto es lo que ha demostrado en las últimas semanas».

Sobre Koundé: «Para todo el mundo, el gran objetivo es jugar el Mundial. Koundé jugará el Mundial, y ahora tiene unos pequeños problemas, así que vamos a cuidar de él. Está evolucionando bien».

«Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de La Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros», comunicó el técnico azulgrana.

Última previa de la temporada para Flick

«Solo me centro en mi equipo, nada más. Tenemos mucho en lo que trabajar para preparar la siguiente temporada. Esta ya ha sido difícil, y creo que la siguiente lo va a ser más», señaló el técnico alemán en sala de prensa.

«Cuando marcamos el segundo gol contra el Madrid estaba convencido que habíamos ganado el título. El partido del Getafe también fue otro momento de realización por la actitud y entrega de los jugadores en un partido tan difícil», dijo en sala de prensa el germano.

Sobre la lesión de Fermín López: «Es muy difícil para él. Ha jugado una temporada fantástica, ha mejorado mucho y nos ayudó mucho para ganar la Liga. Duele mucho para él, pero también para nosotros. Es el sueño de cualquier jugador joven disputar el Mundial. Estoy seguro de que volverá más fuerte».

Sobre el adiós de Guardiola en el City: «Creo que no me vais a ver en 10 años aquí (ríe). Guardiola es más joven que yo, pero 10 años en el mismo club a este nivel… Es increíble lo que ha hecho, es el mejor entrenador del mundo y lo ha demostrado. Incluso cuando las cosas no han ido bien, lo ha manejado y lo ha hecho de maravilla. Sus equipos siempre juegan al máximo nivel, siempre encuentran una solución para ser mejores. La cantidad de títulos que ha ganado es excepcional. Espero que descanse un poco y se tome un tiempo para volver, aún es joven para hacerlo».

«Esta temporada ha pasado muy rápido, pero no ha sido fácil, ha sido más dura que la anterior. Muchas cosas no han ido como queríamos desde el principio y nos hemos tenido que adaptar. Pero al final aprecio mucho lo que el equipo está haciendo, cómo el club y Deco nos apoyan y es fantástico cómo me he sentido aquí porque todo el mundo está centrado en que el equipo juegue bien, todo el mundo está feliz y esto es lo mejor para este maravilloso club», culminó Hansi Flick ante los medios.