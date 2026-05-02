Ferran Torres prefiere ganar la Liga este domingo y no en el Clásico: «La presión la tiene el Madrid…»

Ferran Torres compareció ante los medios de comunicación a pie de campo en El Sadar tras la importante victoria del Barcelona ante Osasuna que le coloca muy cerca de ganar la Liga. El delantero valenciano hizo el 0-2 que a la postre fue un gol determinante para lograr los tres puntos. El equipo culé puede ser campeón este mismo domingo si el Real Madrid pincha en campo del Espanyol.

«Hemos dejado la presión para el Real Madrid, que si no gana, seremos campeones. Este era uno de los campos más difíciles de la Liga, son más que tres puntos. El equipo ha hecho un partidazo», comenzó señalando a pie de campo ante los medios de comunicación un Ferran Torres que ya se ve campeón de Liga.

«En el descanso dimos con las claves de cómo hacerles daño y en la segunda parte ha sido lo mejor que hemos hecho esta temporada. Estoy muy contento por el gol, aprovechando los minutos y las oportunidades. Queremos ser campeones cuanto antes, así lo disfrutamos antes», prosiguió el delantero culé tras una victoria que coloca al Barcelona acariciando el título de Liga.

Flick analiza la victoria ante Osasuna

«Gran victoria esta noche, queríamos ganar este partido pero fue duro. La segunda parte fue mejor», señaló Hansi Flick en sus primeras declaraciones ante los medios tras ganar a Osasuna.

«No veré al Real Madrid, eso seguro. No es para mí. Si pasa cualquier cosa, me lo dirán en nuestro grupo de WhatsApp», comentó el entrenador del Barcelona sobre el partido de este domingo donde el equipo culé puede ser campeón sin jugar.

Flick sobre el alirón: «Quizás mañana, quizás la próxima semana… todavía no somos campeones. Tenemos que esperar».