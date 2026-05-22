Fernando Alonso sufre un accidente en la clasificación al sprint de Canadá y provoca la bandera roja

Fernando Alonso sufrió un accidente durante la clasificación al sprint del GP de Canadá de F1. El piloto español provocó una bandera roja durante el final de la SQ1 después de bloquear y estamparse contra las protecciones en la escapatoria. El de Aston Martin bloqueó y se fue recto, dejando así al equipo con un solo piloto en pista. Saldrá decimosexto en la sprint de este sábado.

«Lo siento, he bloqueado», reconoció el asturiano por radio a modo de disculpa con su equipo. En el momento del accidente, Alonso estaba clasificado para la SQ2. Otra vez había hecho magia el asturiano, que ostentaba el decimocuarto mejor tiempo de la SQ1. El choque se produjo a 1:46 del final de la SQ1. Al sacarse la bandera roja, los pilotos se fueron a boxes y los que estaban fuera del corte tendrían que volar para conseguir su vuelta.

¡QUÉ PENA! Alonso bloquea y termina contra el muro cuando estaba dando absolutamente todo para meterse a SQ2 por primera vez 😓#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/9TqVOOUcGd — DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2026

Una pena porque el mago de Oviedo tenía en su mano el pase a la SQ2. Venía forzando para mejorar su tiempo cuando se fue contra las protecciones. Al final, ese accidente le permitió meterse en la SQ2, pero no pudo competir y partirá desde la decimosexta posición. Al quedar tan poco tiempo, ninguno de los pilotos que tenía detrás pudo mejorar y pasó el corte. Lo curioso es que será su mejor posición de salida en una carrera al sprint.