Trágico accidente en Mallorca: un hombre de 67 años muere tras chocar contra un muro de piedra

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. Se trata de un hombre de 67 años y de nacionalidad española que perdió la vida este viernes por la tarde tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la carretera vieja de Inca (Ma-13A), a la altura del término municipal de Santa Maria del Camí. El siniestro se produjo alrededor de las 19.30 horas y obligó a movilizar a numerosos efectivos de emergencias debido a la gravedad del impacto.

Según las primeras informaciones recopiladas por los investigadores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la víctima circulaba sola al volante de un MG ZS blanco en dirección hacia Inca cuando, por causas que todavía se están investigando, el vehículo comenzó a desviarse progresivamente hacia el carril contrario después de atravesar una curva. Finalmente, el turismo terminó impactando violentamente contra un muro de piedra situado junto a la calzada.

El fuerte choque dejó el coche completamente destrozado y atrapó al conductor en el interior del habitáculo. Varios testigos presenciales que observaron el accidente alertaron rápidamente al servicio de emergencias 112, activándose un amplio dispositivo de asistencia y rescate en la zona del siniestro.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de la Policía Local de Santa Maria, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) . También acudieron dotaciones de los Bombers de Mallorca, ya que el conductor había quedado atrapado entre los restos de la carrocería y era necesaria una compleja operación de excarcelación para poder rescatarlo.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para liberar el cuerpo del hombre. Sin embargo, pese a la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencias y a los esfuerzos realizados por los sanitarios para intentar reanimarlo, los médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima debido a las graves lesiones sufridas y a la importante pérdida de sangre provocada por el accidente.

La escena vivida en el lugar del siniestro estuvo marcada por momentos de enorme tensión y dolor. Poco después del accidente, varios familiares y allegados de la víctima se desplazaron hasta el punto kilométrico donde ocurrió el choque tras recibir la trágica noticia. Mientras los equipos de emergencias continuaban trabajando en la zona, los familiares siguieron con angustia las labores de rescate alrededor del vehículo siniestrado. El 112 activó su servicio de psicólogos para poder trabajar con los familiares.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la salida de vía y el posterior choque contra el muro de piedra. Entre las hipótesis que manejan los agentes no se descarta que el conductor pudiera haber sufrido algún tipo de indisposición médica previa que le hiciera perder el control del automóvil antes del impacto. Será la autopsia la que determine si existió algún problema de salud relacionado con el accidente mortal.

El siniestro provocó además importantes complicaciones en la circulación de la Ma-13A, especialmente en los accesos a Santa Maria del Camí. Agentes de la Policía Local y de la Benemérita tuvieron que regular el tráfico durante varias horas para evitar mayores retenciones y garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las tareas de rescate y retirada del vehículo accidentado.

Este nuevo accidente mortal en Mallorca vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de algunos tramos de la red secundaria de carreteras de la isla y eleva la preocupación por la siniestralidad vial registrada durante las últimas semanas.