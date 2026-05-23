ADEMA FP gradúa a más de 100 estudiantes en una promoción marcada por la excelencia y la empleabilidad

El Pati de la Misericòrdia de Palma volvió a vestirse de gala para acoger la tarde este viernes el acto de graduación del alumnado del Centro de Formación Profesional de ADEMA, en una emotiva ceremonia que reunió a estudiantes, familias, profesorado, autoridades y representantes del ámbito educativo. ADEMA, con una trayectoria de más de 30 años como referente en Educación Superior en Baleares, puso en valor durante el acto la excelencia formativa, la práctica y la alta empleabilidad de sus estudiantes.

Un centenar de estudiantes de los Grados Superiores en Higiene Bucodental, Prótesis Dental, Dietética y Acondicionamiento Físico, así como de los Grados Medios en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Farmacia y Parafarmacia, y del Grado Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas, culminaron una etapa formativa marcada por la práctica, la especialización y la preparación directa para su incorporación al mercado laboral.

La ceremonia puso en valor no solo el esfuerzo académico del alumnado, sino también la alta empleabilidad de los ciclos formativos que imparte ADEMA FP, especialmente en el ámbito sanitario, donde alrededor de 9 de cada 10 estudiantes graduados acceden al empleo tras finalizar sus estudios.

Durante el acto también se hizo entrega de 11 reconocimientos a los mejores expedientes académicos, a la mayor implicación en proyectos de aprendizaje-servicio, a la cooperación internacional y al voluntariado social. Estos premios reflejan una forma de entender la Formación Profesional basada en la excelencia, la responsabilidad social y el compromiso con el entorno.

Alta empleabilidad y conexión con el mercado laboral

El presidente de ADEMA, Diego González, felicitó al alumnado graduado, a sus familias y al equipo docente de ADEMA FP por el trabajo realizado durante el curso y subrayó la importancia de una formación práctica, cercana a la realidad profesional y orientada a las necesidades actuales del mercado laboral.

“Alrededor del 90 por ciento de quienes finalizan un ciclo de FP en ADEMA acceden al mercado laboral en el sector sanitario. Este resultado es posible gracias a una formación de calidad, exigente y muy conectada con la práctica, así como a la colaboración con más de 400 empresas y entidades de nuestras Islas, en las que nuestro alumnado realiza sus prácticas en entornos profesionales reales. Esa experiencia permite que los estudiantes adquieran seguridad, competencias técnicas y una preparación sólida para incorporarse al mercado laboral de forma inmediata y con garantías”, ha destacado Diego González.

González también ha puesto en valor el papel de la Formación Profesional como una vía de futuro para los jóvenes y como una respuesta directa a la demanda de profesionales cualificados. En este sentido, ha incidido en la importancia de una metodología educativa innovadora, basada en proyectos de aprendizaje y por servicios en la excelencia académica, la formación práctica y el acompañamiento personalizado del alumnado.

“La FP es hoy una de las grandes puertas de acceso al empleo. En ADEMA formamos a estudiantes preparados para incorporarse al mercado laboral con los máximos estándares de calidad, exigencia y profesionalidad. Nuestro objetivo es que cada alumno salga del centro no solo con un título, sino con las competencias, la experiencia y la confianza necesarias para responder a las necesidades reales de su sector”, ha valorado.

El presidente de ADEMA ha recordado además que muchos estudiantes deciden continuar su itinerario académico tras graduarse, cursando otros ciclos formativos o accediendo a estudios universitarios, en muchos casos compaginando trabajo y formación.

El alcalde de Palma destaca el talento joven y la cualificación profesional

El acto ha contado con la participación del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha felicitado al alumnado graduado y ha destacado la importancia de la Formación Profesional como motor de oportunidades para la ciudad.

“Palma necesita jóvenes preparados, con talento y con capacidad para incorporarse a sectores esenciales para nuestra sociedad. La Formación Profesional representa una vía directa hacia el empleo, pero también hacia el desarrollo personal y profesional de quienes quieren construir su futuro desde la cualificación, el esfuerzo y la vocación de servicio”, ha señalado.

La Formación Profesional como opción estratégica para Baleares

Por su parte, la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa del Govern de les Illes Balears, María Isabel Salas, ha subrayado la consolidación de la FP como una opción formativa de primer nivel, cada vez más valorada por estudiantes, familias y empresas.

“La Formación Profesional vive un momento decisivo. Cada vez más jóvenes la eligen porque ofrece una formación rigurosa, práctica y conectada con el empleo. El alumnado que hoy se gradúa es un ejemplo de cómo la FP abre puertas reales al mercado laboral y permite responder a las demandas de sectores estratégicos para nuestras Islas”, ha afirmado Salas.

La directora general también ha remarcado el compromiso de los equipos docentes y la importancia de acompañar al alumnado en su transición hacia la vida profesional. “La calidad de la Formación Profesional depende de la implicación del profesorado, de la colaboración con las empresas y de la capacidad de ofrecer al alumnado experiencias formativas vinculadas a la realidad laboral. Esta graduación no es solo el final de una etapa académica, sino el inicio de una trayectoria profesional con muchas posibilidades”, ha añadido.

Por otra parte, la directora insular de Juventud y Participación del Consell de Mallorca, Carmen Ripoll, también quiso trasladar su felicitación al alumnado graduado y a sus familias, subrayando la importancia de acompañar a los jóvenes en su camino hacia la autonomía personal y profesional. “Cada estudiante que hoy se gradúa representa una historia de esfuerzo, constancia y futuro. La Formación Profesional es una vía directa para que los jóvenes puedan desarrollar su talento, incorporarse al mercado laboral y sentirse parte activa de la sociedad que están ayudando a construir”, ha aseverado.

Un modelo educativo con vocación social y excelencia

La directora de Formación Profesional de ADEMA, la doctora María Dolores Llamas, ha reivindicado el papel transformador de la FP en la sociedad balear y destacó la dimensión humana de los estudios vinculados a la salud, el deporte y la atención a las personas. “Nuestra sociedad necesita profesionales cualificados, con pasión, empatía, destrezas técnicas y visión humanista. En ADEMA formamos personas capaces de cuidar, de adaptarse al cambio y de aportar valor. La responsabilidad, la cooperación y la atención personalizada son parte esencial de nuestro ADN”, señaló.

Durante la ceremonia también tomaron la palabra algunos estudiantes, que agradecieron el acompañamiento del profesorado y destacaron la motivación compartida, el esfuerzo y la vocación que los han acompañado durante estos años de formación.

Una comunidad educativa que crece con propósito

La música, la colocación de bandas, la entrega de diplomas y el reconocimiento a la directora de FP, María Dolores Llamas, pusieron el broche a una jornada cargada de emoción, que simbolizó el cierre de una etapa académica y el inicio de una nueva fase profesional para los recién titulados.

ADEMA FP continúa reforzando su modelo educativo con una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral, impulsando la conexión entre formación, innovación y empleabilidad. Su propuesta se apoya en una enseñanza práctica, en el contacto directo con empresas y entidades colaboradoras, y en una clara orientación hacia la inserción laboral.

Con esta nueva promoción, ADEMA reafirma su compromiso con una Formación Profesional de calidad, conectada con el empleo y orientada a formar a los profesionales que necesita la sociedad balear.