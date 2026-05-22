Expulsado del país el marroquí más peligroso de Mallorca: 40 detenciones, fugas salvajes y años sembrando el terror

Durante años fue un auténtico fantasma para las fuerzas de seguridad. Cambiaba constantemente de coche, desaparecía de un domicilio a otro y protagonizaba persecuciones de alto riesgo en Mallorca que pusieron en jaque a policías, conductores y peatones en Baleares. Ahora, la Policía Nacional ha logrado detener y expulsar a Marruecos al hombre considerado por los investigadores como uno de los delincuentes más peligrosos y escurridizos de Mallorca.

Su historial impresiona incluso a agentes con décadas de experiencia: 40 detenciones, nueve condenas judiciales y acusaciones por tentativa de homicidio, robos violentos, lesiones y delitos contra la seguridad vial. Las autoridades lo describen como el líder de un grupo criminal muy activo y extremadamente peligroso, capaz de poner en riesgo vidas humanas con tal de evitar ser arrestado.

El detenido había convertido la fuga en su modo de vida. Utilizaba vehículos de alta gama alquilados a nombre de terceros, que cambiaba prácticamente cada semana para no ser localizado. La potencia de esos coches le permitía escapar a gran velocidad de controles policiales y operativos de vigilancia, protagonizando escenas que parecían sacadas de una película de acción.

Según fuentes policiales, en varias ocasiones intentó embestir a agentes durante las persecuciones. Su conducción temeraria obligó a policías y guardias civiles a apartarse para evitar ser atropellados, mientras el sospechoso huía a toda velocidad sin importarle el peligro que generaba en plena vía pública. No le temía a nada y quería acabar con la vida de todo aquel que se interpusiera en su camino.

Uno de los episodios más graves terminó con un agente de la Policía Nacional ingresado durante más de un mes en la UVI tras un accidente sufrido por una patrulla de la comisaría de Manacor durante una intervención relacionada con el detenido. Lo más impactante es que el sospechoso ni siquiera tenía permiso de conducir.

Los investigadores aseguran que vivía prácticamente oculto. No tenía domicilio fijo y rotaba constantemente entre viviendas para evitar ser localizado. A eso se sumaba una red de colaboradores que le facilitaban vehículos y logística para mantenerse siempre un paso por delante de la Policía.

Su historial delictivo llegó incluso al ámbito internacional. Años atrás fue extraditado desde Bélgica para responder ante la Justicia española por un presunto delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, lejos de abandonar la actividad criminal, las autoridades sostienen que continuó liderando una organización dedicada a múltiples delitos y especializada en escapar de la presión policial.

La operación definitiva se produjo en Marratxí. Tras semanas de investigación, agentes del Grupo Operativo de Extranjeros localizaron el coche de alquiler que utilizaba en ese momento y desplegaron un amplio dispositivo de vigilancia. Los policías esperaron el instante exacto para actuar, conscientes de que cualquier movimiento precipitado podía terminar en otra persecución salvaje.

Cuando el sospechoso se acercó al vehículo junto a uno de sus colaboradores, los agentes se abalanzaron sobre él antes de que pudiera arrancar y escapar nuevamente. El acompañante, que hacía funciones de conductor y tampoco tenía carnet, también fue detenido. Debido a la extrema peligrosidad del arrestado, la Policía Nacional activó un fuerte operativo de seguridad para trasladarlo desde Baleares hasta Madrid y posteriormente expulsarlo a Marruecos. En el dispositivo participaron unidades especializadas y agentes de refuerzo para evitar cualquier intento de fuga.

Finalmente, este pasado jueves se ejecutó su expulsión definitiva del territorio Schengen con prohibición expresa de volver a entrar. Con ello, las autoridades consideran desarticulado el núcleo principal del grupo criminal que presuntamente lideraba el hombre que durante años sembró el miedo en las carreteras de Mallorca.