La aldea amaneció entre volantes almidonados, lunares diminutos y el rumor de las carretas avanzando despacio sobre el polvo dorado. El Rocío 2026 no solo ha vuelto a ser fe y tradición: ha sido también una auténtica pasarela de moda flamenca donde cada invitada parecía interpretar un personaje distinto dentro del gran teatro andaluz. Esta fecha, tan señalada sobre todo para el pueblo andaluz, ha vuelto a confirmar que se ha convertido también en el gran escaparate social de la primavera española.

Cumbre VIP en el camino a El Rocío

Desde el pasado miércoles 20 de mayo, las distintas hermandades han puesto su camino con la mirada a ella, a Rocío. Esta peregrinación, que coincide con Pentecostés, ya no solo es una cita religiosa como antaño. Entre carretas, recepciones improvisadas en las casas de hermandad y sevillanas, se cuelan algunos nombres de la actualidad social que nunca son baja en esta cita con la Virgen.

Una de las VIP más esperadas y que se ha dejado ver en el Vado del Quema ha sido Victoria Federica de Marichalar. La hija de la infanta Elena ha vuelto a dar una lección de estilo con el tradicional vestido canastero de manga corta —uno de los detalles distintivos del traje— y un mantoncillo azul cielo. La sobrina de Felipe VI ha vuelto a copar numerosos titulares y es que cada una de sus apariciones en el camino parecía sacada de una portada de revista ambientada en los atardeceres de Doñana.

Otra de las mujeres de la jet set que tampoco ha faltado en esta peregrinación ha sido Lourdes Montes, que apenas se ha separado de su marido, Francisco Rivera. Sin lugar a dudas, la diseñadora sevillana se ha convertido en una clarísima embajadora de El Rocío. Fiel a su estilo, ha apostado por un dos piezas de blusa blanca y mangas con volantes y una falda verde con lunares. En un camino donde muchas optan por la extravagancia, Lourdes ha defendido el lujo silencioso del sur: menos artificio y más porte.

Como no podía ser de otra manera, Tana Rivera también ha estado presente en esta cita. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo —que en las últimas semanas ha sido noticia por su relación con Andrés Roca Rey— ha simulado un look de su abuela, Carmina Ordóñez, al llevar un vestido naranja a conjunto con un pañuelo del mismo estampado. Acompañada de Tana, también ha estado María Eugenia González Serna, que ha lucido un traje que ya marca su avanzada silueta premamá.

Mientras tanto, Samantha Vallejo-Nágera, acompañada por la chef Pepa Muñoz, ha aportado ese toque de celebración luminosa que tanto encaja con el Rocío. Más allá de tendencias o protocolos, ha transmitido a lo largo de esta jornada la sensación de quien entiende la romería como convivencia, mesa larga y alegría compartida.



Entre las asistentes más comentadas también se encuentra Icíar Aragón —que siente devoción por El Rocío—, que abrazó la estética más folclórica de esta edición. También otros rostros de la talla de Rocío Osorno, que ha optado por dos colores muy típicos del traje canastero (el rojo y el blanco), y Eugenia Martínez de Irujo, ambas vestidas por Rocío Peralta.