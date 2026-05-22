Dónde se celebra el Rocío 2026: en qué pueblo es, cómo llegar a la aldea de El Rocío y dónde dormir

El Rocío este año volverá a movilizar a miles de personas como en años anteriores. Cada primavera, la aldea de El Rocío se transforma para recibir a hermandades llegadas desde todos los puntos de España en una celebración que mezcla tradición, religión, flamenco y naturaleza. Este año se volverán a concentrar miles de personas en torno a la Virgen del Rocío. Esta celebración dura desde el 18 hasta el 28 de mayo, pero se espera que la gran mayoría vaya durante el fin de semana de Pentecostés, que es del 23 al 24 de mayo.

La aldea de El Rocío pertenece al municipio de Almonte, en la provincia de Huelva. Está situada al lado del Parque Nacional de Doñana, una de las reservas naturales más importantes de Europa. La aldea se encuentra a unos 15 kilómetros de Almonte y destaca por sus calles de arena, sus casas blancas y la famosa ermita de la Virgen del Rocío.

Durante El Rocío, el lugar multiplica su población. Miles de carretas, caballos y peregrinos llenan la aldea, convirtiéndose en uno de los mayores centros de peregrinación del país.

¿Cómo llegar a El Rocío en coche?

Llegar en coche es la opción más utilizada y fácil durante la romería. Desde Sevilla, el trayecto suele durar alrededor de una hora tomando la A-49 hasta Almonte y posteriormente la A-483 hacia El Rocío. Desde Huelva, el viaje ronda los 40 minutos.

Aquellos que van desde Madrid, normalmente utilizan la A-5 y posteriormente enlazan con la Ruta de la Plata y la A-49. El recorrido completo supera las 6 horas de trayecto, sin tener en cuenta el tráfico y las restricciones para entrar al El Rocío.

¿Cómo llegar a El Rocío en autobús?

Durante la festividad de la romería se habilitan servicios especiales de autobús que salen desde Sevilla, Huelva o Cádiz. Empresas como Damas, que operan regularmente en Almonte, refuerzan las conexiones y la regularidad durante los días de la festividad.

También existen otros servicios organizados por las hermandades y agencias privadas que conectan distintos puntos de Andalucía y España con la aldea. Sin embargo, debido a la gran afluencia de personas que se espera este año, se recomienda coger el billete por internet con bastante antelación.

¿Dónde aparcar en El Rocío?

Aparcar cerca de la aldea puede convertirse en una de las mayores dificultades. Durante los días grandes de la festividad, se habilitan enormes zonas de aparcamiento alrededor de El Rocío y Almonte.

La Guardia Civil y Protección Civil han organizado diferentes accesos para los coches, autobuses y carretas. Muchas calles de dentro de la aldea estarán restringidas. Las autoridades han recomendado llegar muy temprano o utilizar un transporte colectivo para evitar colapsos.

¿Dónde dormir cerca?

En la propia aldea existen hoteles, pensiones y casas de hermandades, aunque se suelen agotar muy rápido con meses de antelación y sus precios son muy elevados.

Muchos visitantes optan por alojarse en Almonte, Matalascañas o incluso en Sevilla y desplazarse desde allí hasta El Rocío. También existen campings y alojamientos rurales que son muy populares entre los peregrinos y familias.

¿Qué ver en la aldea?

Más allá de la celebración religiosa, El Rocío ofrece un entorno único al encontrarse rodeado de naturaleza y es una aldea que está muy ligada a las tradiciones andaluzas. La Ermita de la Virgen del Rocío es el principal punto de interés, pero también hay otros, como los paseos junto a las marismas y las rutas hacia Doñana.

Además, la aldea tiene una estética bastante singular con las calles sin asfaltar y de arena y construcciones tradicionales que recuerdan al antiguo oeste americano. Además, es uno de los mejores lugares de España para observar aves.