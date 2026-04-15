La metedura de pata de la DGT por la que han tenido que devolver dinero a estos conductores: la lista de afectados

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anulado dos sanciones impuestas por un radar de tramo en una carretera de Andalucía, tras detectarse una discrepancia entre la señalización visible y el límite de velocidad aplicado por el sistema. Las multas afectaban a un conductor que circuló por el tramo de la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras (Cádiz), donde la señal indicaba un límite de 100 km/h, mientras que el radar estaba configurado para un máximo de 80 km/h. En su resolución, la DGT deja sin efecto ambas sanciones, de 300 y 100 euros, al considerar que no procede su imposición.

Los hechos se produjeron tras las denuncias presentadas por el afectado. El conductor fue sancionado por superar la velocidad media permitida en dos ocasiones, pero recurrió argumentando la incoherencia de los límites. Desde la empresa del trabajador implicado se ha señalado que podrían existir más casos similares afectados por esta situación en el mismo tramo. Los radares de tramo consisten en un sistema de cámaras que, situados al comienzo y al final de un tramo de carretera de varios kilómetros, calculan la velocidad media de los vehículos durante el trayecto y sancionan a aquellos que circulan por encima del límite de velocidad establecido.

Radares de la DGT

«Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves.

Desde que en el año 2005 llegara a nuestro país el primer plan de radares fijos, éstos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales. Desde entonces hasta ahora, los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales acaecidos en carreteras. En 2024, con datos consolidados, se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

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