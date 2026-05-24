La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) urge una revisión de las obligaciones de información aplicables a los operadores para mejorar la transparencia en los precios de la web del Gobierno de recarga de coches eléctricos. El objetivo es que el conductor pueda comparar tarifas con claridad, conocer el precio final del servicio y disponer de mayores garantías sobre el origen de la energía.

Así lo refleja el informe publicado por el regulador sobre ‘OM Modificación puntos de recarga’, al que ha tenido acceso este diario, que señala que la información sobre precios no puede limitarse a un dato parcial si después el usuario se enfrenta a costes adicionales, condiciones particulares de acceso o diferencias entre proveedores de movilidad eléctrica.

Precios de la recarga de coches eléctricos

La advertencia llega en plena consolidación del sistema de información pública de puntos de recarga, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez busca ofrecer al ciudadano datos actualizados sobre localización, disponibilidad, características técnicas y precios. La CNMC considera, sin embargo, que el diseño actual puede no ser suficiente para que el usuario compare de forma sencilla las tarifas de distintos proveedores de servicio en un mismo cargador o conozca todos los costes asociados a la operación.

Tanto es así, que el organismo regulador español alerta de que el sistema actual puede impedir comparar de forma efectiva las tarifas de distintos proveedores de recarga en un mismo punto de recarga, lo que dificulta una decisión transparente para el consumidor.

Esta cuestión es especialmente relevante porque la recarga pública no funciona siempre como un suministro simple y homogéneo. En un mismo punto pueden intervenir distintos actores: el operador del punto de recarga, la empresa proveedora del servicio de movilidad eléctrica, plataformas de pago, aplicaciones, acuerdos de interoperabilidad o tarifas vinculadas a clientes registrados.

Si esa estructura no se comunica con claridad, el usuario puede conocer el precio de referencia, pero no necesariamente el coste real que acabará pagando al final de la operación.

Red Eléctrica es la entidad encargada de recoger y tratar la información dinámica de los puntos de recarga pública. Según explica la compañía, estos datos incluyen el precio de venta al público de los servicios de recarga de energía eléctrica y la disponibilidad de la infraestructura existente, al menos para los puntos de recarga pública de potencia igual o superior a 43 kW.

Puntos de recarga en España

Según el último Barómetro de Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), España alcanzó en el primer trimestre de 2026 los 55.077 puntos de recarga de acceso público, tras sumar 2.005 nuevos puntos en ese periodo. La patronal también señala que el crecimiento fue del 3,8% trimestral y que la red de muy alta potencia, a partir de 250 kW, avanzó con fuerza.

Sin embargo, el despliegue físico de cargadores no resuelve por sí solo la confianza del usuario. Anfac advierte de que podrían incorporarse más puntos si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos instalados que no estaban operativos por distintos motivos.