Stellantis ha presentado el proyecto de inversión más ambicioso de su historia, para el que pretende destinar unos 60.000 millones de euros hasta 2030. Con el lanzamiento de 60 modelos completamente nuevos y la actualización de otros 50 vehículos, el fabricante automovilístico pretende escapar de las pérdidas y recuperar la rentabilidad a través de la reorganización de su estructura, priorizando la región de Norteamérica, reduciendo sus ambiciones en Europa y centrando la estrategia en solo cuatro marcas: Fiat, Peugeot, Jeep y RAM.

Así lo ha anunciado el CEO DE Stellantis, Antonio Filosa, en la presentación del plan estratégico de la compañía. En él ha señalado que la utilización de la capacidad de la compañía aumentará significativamente en todas las regiones mediante el incremento de los volúmenes, gracias a la ofensiva de productos, así como mediante acciones locales específicas.

Stellantis refuerza su estrategia en EEUU

No obstante, se espera que Stellantis aplique una reducción de la capacidad de producción de sus plantas en Europa en más de 800.000 unidades, mediante la reconversión de plantas (como en Poissy, Francia) y el aprovechamiento de alianzas (como en Madrid y Zaragoza, España, y Rennes, Francia). Todo ello con el objetivo de preservar los puestos de trabajo en el sector manufacturero. La utilización de la capacidad aumentará del 60% al 80% en 2030.

Mientras en Estados Unidos se prevé que el aumento de la producción mejore la utilización de la capacidad productiva hasta alcanzar el 80% en 2030. Mientras que en Oriente Medio y África, el plan prevé la localización de los productos, impulsando la plena utilización de la capacidad productiva para 2030.

Y no sólo eso. La empresa está estableciendo nuevas alianzas o ampliando las existentes, codesarrollando y cofinanciando productos para acceder a mercados adicionales, ampliando las opciones tecnológicas, aumentando la utilización de la capacidad de fabricación y mejorando la competitividad en el abastecimiento. Stellantis y Leapmotor tienen previsto aunar esfuerzos en materia de compras, aprovechando sus bases de proveedores y mejorando su competitividad en costes en Europa. Asimismo, planean cooperar a nivel industrial, comenzando con la puesta en común de capacidad en las plantas de Madrid y Zaragoza.

Junto a su socio histórico Dongfeng, Stellantis inicia una nueva era de cooperación a través de su empresa conjunta, con sede en China, para producir dos modelos Peugeot y dos Jeep destinados a la venta en China y otras regiones. Además, la compañía tiene previsto crear una empresa conjunta europea con Dongfeng, participada en un 51% por Stellantis, para colaborar en distribución, ingeniería, aprovisionamiento y compartición de capacidad, comenzando con los planes en la planta de Rennes (Francia).

Las marcas del futuro de Stellantis

Respecto al producto, Filosa ha destacado que la estrategia de la empresa para gestionar su cartera de marcas y su plan de productos se ha revisado por completo con el fin de maximizar la eficiencia del capital, evitar gastos duplicados y respaldar la rentabilidad.

Esto dará como resultado, entre ahora y 2030, más de 60 lanzamientos de vehículos nuevos y 50 actualizaciones importantes, en todas las marcas y tipos de propulsión, incluyendo 29 vehículos eléctricos de batería, 15 vehículos eléctricos híbridos enchufables o de autonomía extendida, 24 vehículos eléctricos híbridos y 39 vehículos eléctricos con motor de combustión interna/híbridos suaves.

Con este nuevo enfoque, Stellantis cuenta ahora con cuatro marcas globales de gran envergadura y alto potencial de rentabilidad que se quedarán con el 70% de las inversiones: Jeep, Ram, Peugeot y Fiat. Estas marcas, con su presencia multirregional, son ideales para el lanzamiento inicial de todos los nuevos activos globales.

Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo se quedarán como marcas regionales de la compañía, mientras que DS y Lancia, marcas históricas de la compañía y con importante presencia en Francia e Italia, serán gestionadas por Citroën y FIAT. Mientras que fortalecerá Maserati, una marca de lujo puro con una trayectoria única entre sus clientes y una potente gama de modelos, incorporando dos nuevos vehículos del segmento E.