Zunder, operador de referencia en movilidad eléctrica en el sur de Europa, lanza Kawat, solución tecnológica para la gestión de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y los servicios de movilidad. La compañía abre así al mercado la tecnología y la experiencia al cliente con la que ha desarrollado y operado durante casi una década una de las redes de recarga ultrarrápida más relevantes del sur de Europa, ofreciendo soluciones reales probadas y contrastadas por miles de operaciones diarias. El lanzamiento de Kawat se produce en un momento de fuerte crecimiento de la infraestructura de recarga y de aceleración de la electrificación de flotas públicas y privadas.

Empresas e instituciones afrontan el reto de gestionar redes cada vez más complejas, interoperables y sometidas a nuevas exigencias regulatorias y operativas. Europa deberá multiplicar por tres su infraestructura de recarga pública en los próximos años para acompañar el crecimiento del vehículo eléctrico y cumplir con los objetivos de descarbonización. Este contexto está acelerando la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan a empresas e instituciones gestionar redes cada vez más complejas de forma eficiente, escalable y con una mejor experiencia para el usuario.

Kawat nace precisamente para responder a ese reto. Una plataforma que ha sido desarrollada para adaptarse a distintos modelos de negocio, desde redes privadas hasta operadores públicos o infraestructuras municipales, permitiendo gestionar cargadores de diferentes fabricantes desde un único entorno; y una gestión de la experiencia al cliente que permite incorporar app y roaming para facilitar el acceso a las redes de carga. Su arquitectura cloud facilita una rápida puesta en marcha, acceso remoto y escalabilidad internacional, reduciendo la necesidad de infraestructuras locales y optimizando los costes operativos.

¿Por qué Kawat marca la diferencia para Zunder?

A diferencia de otras soluciones del mercado, Kawat integra en una única plataforma funcionalidades de gestión técnica de la red con servicios orientados a mejorar la experiencia de usuario. Entre ellos se incluyen la monitorización en tiempo real, analítica avanzada, smart charging, gestión automatizada de cobros, roaming internacional o atención al cliente 24/7.

La plataforma permite además a empresas e instituciones monetizar sus infraestructuras de carga de forma flexible, desarrollar modelos adaptados a cada operación y optimizar el rendimiento energético mediante sistemas inteligentes de gestión de potencia.

«La movilidad eléctrica entra en una nueva fase en la que ya no basta solo con desplegar infraestructura. El gran reto pasa ahora por gestionar redes cada vez más complejas, interoperables y orientadas a ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Durante casi una década, y con más de 250 clientes en la actualidad, hemos desarrollado tecnología propia para responder a esos desafíos dentro de nuestra propia operación. Y hoy ponemos ese conocimiento al servicio de otras empresas e instituciones a través de KAWAT. Nuestro objetivo es ayudar a acelerar una infraestructura de recarga más eficiente y preparada para el crecimiento que vivirá el sector en los próximos años”, señala Daniel Pérez, CEO de Zunder.

Uno de los principales diferenciales de Kawat es que se trata de una tecnología ya validada en operación real. La plataforma gestiona actualmente miles de sesiones de carga diarias, más de 4.000 puntos de carga de terceros y da servicio a más de 500.000 usuarios. Además de operar sobre la propia red de Zunder, la solución ya es utilizada por compañías e instituciones como Moeve en España, SDEM50 en Francia o el Aeropuerto de Ginebra, en Suiza, entre los más de 250 clientes que ya emplean la plataforma para gestionar y escalar sus infraestructuras de recarga en distintos entornos y modelos de operación, con la mejor experiencia al usuario.

Kawat cuenta con las certificaciones ISO 9001, 45001, 14001 y 27001, y ofrece distintos niveles de servicio adaptados a las necesidades de cada operador, desde herramientas de gestión y monitorización de red hasta soluciones avanzadas de marca blanca, gestión de flotas, roaming internacional y experiencia de usuario. Desarrollada en España, la plataforma KAWAT aspira a convertirse en un referente tecnológico para la gestión de infraestructuras de recarga en un entorno cada vez más interoperable y exigente. Una solución integral para todas las empresas e instituciones que quieren impulsar la movilidad eléctrica.