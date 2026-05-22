MG, imparable en el mercado español, venderá en 2026 más coches que las alemanas Mercedes-Benz y BMW. El fabricante automovilístico chino prevé aumentar sus ventas más de un 20% hasta alcanzar las 55.000 unidades en el mercado español, lo que supone matricular más vehículos que las premium alemanas, que cerrarán el año pasado por debajo de las 50.000 operaciones comerciales. Unas cifras con las que la marca del grupo SAIC se colaría en el top 10 de coches más vendidos en España.

Así lo ha confirmado la compañía, en conversaciones con este diario, durante la presentación de los nuevos MG4 EV Urban y MGS9 PHEV, coches con los que la marca prevé aumentar sus matriculaciones con un año de lanzamientos récord.

MG espera vender 55.000 unidades en 2026. Una cifra con la que entraría en el top 10 de coches más vendidos en España, ya que si nos fijamos en las cifras del año pasado, BMW, décimo puesto, y Mercedes-Benz, noveno puesto, comercializaron 45.867 unidades y 50.721, respectivamente.

Además, la firma del gigante chino de automoción se quedaría a tan sólo unas unidades de Peugeot, que el año pasado matriculó 57.142 coches en el mercado español.

MG apuesta por los coches eléctricos

MG revoluciona el mercado con el nuevo MG4 EV Urban, un modelo eléctrico que ofrece una propuesta única para las familias españolas, con una combinación de accesibilidad, espacio interior, capacidad de carga, prestaciones, autonomía, velocidad de carga, equipamiento y seguridad sin competencia en su segmento.

Esa propuesta le convierte en el primer automóvil eléctrico de menos de 18.000 euros capaz de ampliar el ámbito urbano de su segmento, satisfacer todas las necesidades de una familia y ofrecer tecnologías de electrificación, seguridad y conectividad de segmentos superiores. Es el único modelo del mercado que está homologado para 5 pasajeros, ofrece una cómoda habitabilidad para cinco adultos y dispone de un maletero de más de 500 litros.

Disponible con dos capacidades de batería, de 43 o 54 kWh, el nuevo MG4 EV Urban ofrece unas autonomías homologadas de 325 y 418 kilómetros. Los 82 kW de potencia máxima de carga le permiten recargar del 10 al 80% en solo 28 minutos. Con un potente motor (de 110 kW y 118 kW, con 250 Nm en ambas variantes), acelera de 0 a 100 km/h en solo 9,6 segundos (9.5 s. en la versión de 54 kWh). Su competitivo precio y su bajo coste energético (una recarga completa doméstica con tarifa nocturna cuesta alrededor de 3 euros), le convierten en una de las opciones de movilidad más económicas para las familias.

MGS9 PHEV, un SUV de siete plazas

El primer SUV de 7 plazas de MG tiene todos los atributos para convertirse en el coche ideal para las familias españolas: un amplio interior con capacidad hasta 7 plazas y un gran maletero, un vanguardista sistema de propulsión híbrido enchufable, seguridad de cinco estrellas, el máximo equipamiento de tecnología y confort, y el coste de adquisición y de uso más accesible de su segmento.

El nuevo MG MGS9 PHEV incorpora una potente versión de la nueva generación de sistemas de propulsión híbridos enchufables de MG, que establece nuevas referencias en rendimiento, eficiencia y placer de conducción. Los componentes clave de este sistema son un eficiente motor 1.5 turbo con un elevado rendimiento (105 kW, 142 CV y 230 Nm); un potente motor eléctrico (170 kW, 231 CV y 390 Nm), un capaz generador ISG (110 kW, 150 CV), una de las baterías de mayor capacidad del segmento (24,7 kWh) y una ligera caja de cambios automática de una velocidad.

Con una potencia combinada del sistema de 299 CV (220 kW) y un par máximo combinado de 390 Nm, el nuevo MGS9 PHEV se mueve con dinamismo y logra unas elevadas prestaciones, con 200 km/h de velocidad máxima y 9,6 segundos en el 0-100 km/h. Todo ello, con unos bajos consumos (6.7 l/100 km combinado WLTP) y una autonomía total que supera los 1.000 kilómetros, gracias a la eficiencia térmica de récord (43%) de su sofisticado motor de combustión y al apoyo que recibe del sistema eléctrico.