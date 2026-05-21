El sencillo truco para dejar como nuevo un cinturón del coche que se queda atascado o ya no se recoge fácilmente

El cinturón del coche no tiene como finalidad impedir únicamente que los pasajeros se desplacen en caso de impacto, sino amortiguar la desaceleración del cuerpo. En este sentido, puede compararse con un paracaídas, ya que ayuda a reducir de forma progresiva la energía del choque. Cabe señalar que está diseñado para estirarse ligeramente, no porque sus fibras sean elásticas, sino porque su estructura de tejido permite que pierda anchura y gane longitud, reduciendo así el riesgo de lesiones graves. Sin este sistema de seguridad, por ejemplo, en un choque a 80 km/h contra un objeto rígido, los ocupantes del vehículo serían proyectados hacia delante con una fuerza aproximadamente 80 veces superior a su propio peso.

Con el paso del tiempo, el cinturón acumula suciedad en su mecanismo de recogida y en el propio tejido, llegando incluso a dificultar su funcionamiento o provocar que se atasque o no se recoja correctamente, comprometiendo la seguridad del ocupante. Por ello, es fundamental prestar especial atención al estado de los cinturones de seguridad cuando dejan de funcionar correctamente. Dedicar unos minutos a su limpieza o acudir a un centro de lavado especializado puede ayudar a restaurar su funcionamiento.

El sencillo truco para arreglar el cinturón del coche atascado

En primer lugar, es necesario contar con los productos y herramientas adecuadas para limpiar el cinturón de seguridad. Según explica el creador de contenido de motorsport @mancodrift en uno de sus vídeos en YouTube, sólo se necesita un euro, un cubo con agua, un quitamanchas, una bayeta de cocina, una esponja, un cepillo y un poco de lavavajillas.

Lo primero es estirar el cinturón al máximo posible y extraerlo hacia el exterior del vehículo, cerrando la puerta de forma que quede bloqueada la mayor longitud de cinta posible. A continuación, se aplica quitamanchas sobre toda la superficie del cinturón por ambos lados, de manera generosa, para ablandar la suciedad acumulada.

Después, con una esponja con jabón de lavavajillas, se realizan varias pasadas para retirar la suciedad superficial. Una vez aplicado el jabón, se deja actuar durante unos minutos y posteriormente se prepara una mezcla de agua con jabón de lavavajillas en un cubo. Con la esponja impregnada en esta solución, se frota el cinturón con un poco de fuerza para eliminar la suciedad incrustada, repitiendo el enjuague tantas veces como sea necesario.

A continuación, se frota con un cepillo, asegurándose de que no tenga púas metálicas. Para finalizar, hay que introducir un euro en el lavadero de coches para aclarar con agua a presión todo el jabón y los restos de suciedad que puedan quedar en el cinturón. Luego, se seca cuidadosamente con un paño limpio, retirando la mayor cantidad posible de agua tanto del cinturón como de la hebilla, ¡y listo!

DGT

En España, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio desde 1975 en los asientos delanteros y desde 1992 también en los traseros. Circular sin llevarlo puesto está considerado una infracción grave y puede suponer una sanción de 200 euros, además de la retirada de cuatro puntos del carnet en el caso del conductor. No es un elemento independiente, sino que forma parte de un sistema de seguridad integrado junto con otros dispositivos de retención, como los airbags y los reposacabezas. Estos sistemas están diseñados para actuar de forma complementaria en caso de accidente.

«Los beneficios del cinturón de seguridad son enormes: reduce de tres a uno la probabilidad de muerte en accidente de tráfico y alcanza su máxima eficacia en los vuelcos, donde reduce el riesgo de fallecimiento en un 77%. En 2020, 125 personas fallecidas en accidente de tráfico no lo usaban, el 26% del total. En cuanto a los heridos, 205 de las 1.438 personas que necesitaron ser hospitalizadas tras un siniestro vial (el 15%) también iban sin él», detalla Tráfico.

Por otro lado, la DGT ofrece unas normas básicas de uso: