El botón del coche que debes encender para evitar la alergia y estornudar mientras conduces

El botón de recirculación del aire es el encargado de hacer más eficiente la climatización del vehículo. Además, esta función cumple varias funciones y existen distintas formas de aprovecharla correctamente para mejorar el confort durante la conducción. Cuando la recirculación del aire está desactivada, el sistema toma aire del exterior y lo introduce en el interior del vehículo. En cambio, al activar el botón de recirculación, el sistema cierra las entradas de ventilación y utiliza el aire ya existente dentro del habitáculo para mantener la climatización.

Esta función resulta especialmente útil cuando se desea enfriar el interior del vehículo rápidamente, por ejemplo en días de mucho calor. De esta manera, el sistema de aire acondicionado tiene que hacer menos esfuerzo, ya que no necesita enfriar constantemente aire caliente procedente del exterior. Ahora bien, es fundamental conocer una serie de recomendaciones de uso: utilizar la recirculación en intervalos aproximados de 10 minutos, mantener en buen estado los filtros del aire acondicionado y evitar dirigir las ventilas directamente hacia la cara. Asimismo, cuando hace frío en el exterior, no es recomendable utilizar la esta función.

El botón de recirculación del coche

«El botón de recirculación no es decorativo, pero si se usa de forma incorrecta el aire del coche puede volverse pesado o incluso sucio. Muchas personas lo dejan activado todo el tiempo sin saber realmente para qué sirve, y luego notan que el habitáculo no enfría bien o que el ambiente se siente cargado. Usar correctamente la recirculación mejora el rendimiento del aire acondicionado, ayuda a enfriar más rápido y puede incluso reducir el consumo de combustible. Primero es importante identificar el botón, que suele tener el icono de un coche con una flecha circular en su interior. Cuando está activado, el aire del habitáculo se recircula y no entra aire del exterior. Se recomienda usarlo cuando se quiere enfriar el coche rápidamente, cuando hay tráfico con humo o polvo, o cuando se circula con calor extremo en autopista.

Sin embargo, no debe mantenerse siempre encendido, ya que puede generar sensación de aire viciado, aumentar la humedad y provocar que los cristales se empañen, especialmente si hay varias personas dentro del vehículo. En esos casos conviene desactivarlo cada cierto tiempo, aproximadamente cada 15 o 20 minutos, para permitir la entrada de aire fresco del exterior y renovar el ambiente interior. Bien utilizado, este botón mejora el confort, la eficiencia del aire acondicionado y la calidad del aire dentro del coche».

El sistema de aire acondicionado del vehículo utiliza aire del exterior, lo enfría mediante un gas refrigerante y posteriormente lo introduce en el habitáculo a la temperatura seleccionada en el climatizador. El problema aparece cuando el aire exterior es excesivamente caliente, especialmente durante los meses de verano. Para utilizarlo correctamente, es necesario seguir una serie de pasos.

Para su uso correcto, se recomienda seguir estos pasos: primero, arrancar el vehículo. Si el coche ha permanecido estacionado al sol, es conveniente abrir las ventanas durante unos instantes para permitir la salida del aire caliente acumulado. Una vez que la temperatura interior ha descendido ligeramente y el ambiente resulta menos cargado, se debe encender el aire acondicionado. Pasados unos minutos, se puede activar el botón de recirculación para aprovechar el aire ya enfriado del interior del habitáculo. A partir de ese momento, el sistema enfría más rápidamente, ya que reutiliza el aire interior en lugar de introducir aire exterior más caliente. Esto también puede suponer un ligero ahorro de combustible, ya que el compresor trabaja con menor esfuerzo.

El botón de recirculación impide la entrada de aire exterior al cerrar las rejillas de ventilación. En algunos vehículos, este sistema se activa automáticamente si el sensor de calidad del aire detecta contaminación en el ambiente. Sin embargo, su uso prolongado puede provocar que el aire del interior se vuelva viciado, especialmente si el coche va completamente ocupado. Por este motivo, en muchos vehículos el sistema se desactiva automáticamente tras unos 10 minutos.

«Conducir sin la temperatura adecuada en el habitáculo, que debería estar entre los 21 y los 23 grados, nos puede poner en peligro, de la misma manera que al resto de ocupantes del coche y de la vía», advierten desde el RACE. El calor excesivo tiene un impacto directo sobre la conducción, ya que aumenta la fatiga y reduce los reflejos, provocando que el conductor tarde más tiempo en reaccionar y cometa más errores. Según algunos estudios, con altas temperaturas el riesgo de accidente puede incrementarse hasta un 20%.

Además, con temperaturas elevadas también se reduce la capacidad visual. Al conducir con 35 ºC, se puede llegar a dejar de percibir entre un 10% y un 20% de las señales de tráfico. Del mismo modo, el calor extremo puede favorecer un aumento de la agresividad y del nerviosismo al volante.