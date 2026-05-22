Aquí se encuentra la carretera más peligrosa de España: es una de las más frecuentadas por los conductores españoles

¿Cuál es la carretera más peligrosa de España? Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la red de carreteras alcanza un total de 165.375 kilómetros, de los cuales 26.473 kilómetros pertenecen a la Red de Carreteras del Estado. Por otro lado, 71.145 kilómetros dependen de las comunidades autónomas y, finalmente, 67.770 kilómetros están gestionados por las Diputaciones provinciales.

En este caso, la comunidad autónoma con mayor número de kilómetros de carreteras es Castilla y León, que supera los 33.000 km de red viaria, por la que discurren vías importantes como la A-6 o la A-1. En segunda posición se sitúa Andalucía, con algo más de 23.500 km de carreteras. A continuación aparece Aragón, que cuenta con más de 14.000 kilómetros de infraestructura viaria. Además, otras tres comunidades autónomas también superan los 10.000 kilómetros: Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha.

La carretera más peligrosa de España

Según un estudio realizado por la Fundación RACE, la categoría de riesgo bajo (número de accidentes mortales y accidentes graves ocurridos en el periodo de tres años por cada 1.000 millones de vehículos – kilómetro) es la más numerosa, con 707 tramos y 12.412,40 kilómetros, lo que representa el 50,7% de los tramos y el 49,5% de la longitud total. Le sigue el nivel bajo-medio, con 431 tramos y 8.296,80 kilómetros, equivalente al 30,9% de los tramos y al 33,1% de los kilómetros.

En el nivel medio se registran 134 tramos y 2.417,60 kilómetros, que suponen el 9,6% tanto de tramos como de kilómetros. Por su parte, el riesgo medio-alto abarca 77 tramos y 1.316,10 kilómetros, es decir, el 5,5% de los tramos y el 5,2% de la longitud. Finalmente, el nivel alto es el menos frecuente, con 46 tramos y 658 km, lo que representa el 3,3% de los tramos y el 2,6% de los kilómetros totales.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha considerado aquellos segmentos de un kilómetro de la Red de Carreteras del Estado que presentan, en los últimos cinco años, un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) igual o superior a 82. Es decir, se trata de tramos con un riesgo al menos diez veces mayor que la media nacional, cuyo IPM en 2024 se situó en 8,2.

En Asturias la carretera más peligrosa se encuentra entre los kilómetros 55 y 59 de la N-632, que conecta Villaviciosa con Gijón. Este punto registra un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional, situándose entre los más críticos del país. No obstante, el informe de AEA indica que el kilómetro 0 de la autovía A-77a, en la provincia de Alicante, es el tramo que registra el mayor número de accidentes, con un total de 93 siniestros, así como la cifra más alta de víctimas, que asciende a 141.

A este tramo de la carretera más peligrosa de España le siguen otros puntos conflictivos de la red viaria, como el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; el kilómetro 15 de la misma T-11, que registra 85 accidentes y 103 víctimas; y el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos (Pontevedra), con 57 accidentes y 95 víctimas.

Autopistas de peaje

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca que «a pesar de ser las vías más seguras, el índice de peligrosidad medio ha aumentado en 2024 un 2,3%. En el periodo analizado 2020-2024 se han localizado 100 tramos en los que se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (789)».

El ranking de los tramos de autopistas más peligrosos de España está encabezado por el kilómetro 17 de la AP-41 en Toledo (Castilla-La Mancha), con un índice de peligrosidad de 74,3, seguido del kilómetro 10 de la M-12 en Madrid (69,7) y del kilómetro 745 de la AP-7 en Alicante (43,2). A continuación aparecen el kilómetro 9 de la R-3 en Madrid (38,5), el kilómetro 32 de la R-4 en Madrid (37,3), el kilómetro 8 de la M-12 en Madrid (34,6), el kilómetro 54 de la R-2 en Guadalajara (34,5), el kilómetro 822 de la AP-7 en Murcia (32,5) y el kilómetro 20 de la R-3 en Madrid (31,2), además del kilómetro 911 de la AP-7 en Almería (29,9).

También figuran el kilómetro 14 de la B-23 en Barcelona (26,6), el kilómetro 159 de la AP-9 en Pontevedra (25,0), el kilómetro 810 de la AP-7 en Murcia (24,2), el kilómetro 43 de la R-2 en Guadalajara (24,1), el kilómetro 879 de la AP-7 en Murcia (23,9), el kilómetro 10 de la R-3 en Madrid (23,4) y el kilómetro 152 de la AP-9 en Pontevedra (21,7), junto al kilómetro 177 de la AP-9 en Pontevedra (21,5) y el kilómetro 7 de la AP-9 en A Coruña (20,6).

Completan este bloque el kilómetro 161 de la AP-9 en Pontevedra (19,7), el kilómetro 68 de la AP-66 en Asturias (19,4), el kilómetro 58 de la R-2 en Guadalajara (18,4), el kilómetro 13 de la B-23 en Barcelona (18,3) y el kilómetro 753 de la AP-7 en Alicante (18,1). A continuación aparecen el kilómetro 151 de la AP-7 en Murcia (18,0), el kilómetro 79 de la AP-68 en La Rioja (17,8), el kilómetro 5 de la AP-41 en Madrid (17,7), el kilómetro 156 de la AP-9 en Pontevedra (17,6), el kilómetro 33 de la R-2 en Madrid (17,2), el kilómetro 150 de la AP-68 en La Rioja (17,1), el kilómetro 54 de la AP-36 en Toledo (17,0) y el kilómetro 73 de la AP-36 en Cuenca (16,8).