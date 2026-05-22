El pueblo de Madrid que se convierte hoy en una villa medieval con mercado de la Edad Media, artesanía y actuaciones

A media hora de Madrid se encuentra un pueblo llamado Mejorada del Campo con un plan poco común en la región. Se trata de su tradicional mercadillo medieval que tendrá lugar entre el viernes 22 de mayo, a partir de las 18:00 horas, hasta el domingo 24 por la noche, donde la localidad retrocederá 10 siglos hasta llegar a la época del Medievo.

Este mercado se celebrará en la calle Mayor y la Plaza de España de la localidad. Habrá espectáculos musicales y teatrales y puestos de comida, bebida y artesanía, además de un conjunto de actividades infantiles, todo de manera gratuita.

Entre las actividades principales se encuentran La Santa Inquisición, La boda del Duque, La justicia del rey o los espectáculos de cazadores de dragones. Los niños por su parte, disfrutarán de juegos de mesa, escuela de caballeros y atracciones ecológicas. La música que habrá será la folclórica de aquellos tiempos y habrá humor callejero.

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Fin de fiestas en este pueblo de Madrid

El fin de los festejos será el principal evento de la programación con un espectáculo llamado Fuego Fatuo (el domingo a las 20.30 horas), siendo uno de los más populares de esta feria medieval. Está previsto que sea la clausura con un desfile nocturno rodeado de fuego, malabares, música y personajes sobre zancos.

Mejorada del Campo es un pueblo de Madrid que aparece documentado desde el siglo XIII y que, con el paso de los años, ha sido partícipe de la evolución histórica de los núcleos situados entre los valles del Jarama y el Henares. Para llegar desde Madrid, se puede hacer en coche a través de las carreteras M-208 y M-203. En transporte público, la opción es coger la Línea 5 de metro hasta Canillejas y ahí coger el bus de la línea 282 que te deja en el pueblo.