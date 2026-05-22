Ilia Topuria vs Justin Gaethje: el Dr. Aldo Martínez predice el combate más esperado del año

El próximo 14 de junio, Ilia Topuria saldrá al octágono más simbólico de su carrera: una jaula montada sobre el Jardín Sur de la Casa Blanca, en pleno corazón de Washington D.C. El UFC Freedom 250 coincide con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y con la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y servirá de escenario para la primera defensa del cinturón del peso ligero del hispano-georgiano, que se medirá al campeón interino Justin Gaethje en un combate de unificación.

Para el Dr. Aldo Martínez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialista en rendimiento y análisis del movimiento aplicado a deportes de combate y colaborador en la preparación de atletas de élite como el propio Topuria, hay un 86% de probabilidad de que el campeón salga de Washington con los dos cinturones. Y, según su análisis técnico, lo más probable es que lo consiga antes del segundo asalto.

«En este tipo de combates no solo compiten músculos o estadísticas», advierte. «Compiten identidades, convicciones y estados neurológicos internos».

El método Gaethje: guerra de desgaste y un solo disparo

A sus 37 años, Justin Gaethje sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos del peso ligero. El estadounidense conecta 6,48 golpes significativos por minuto y acumula 20 victorias por KO en una carrera profesional construida sobre la intensidad y el desgaste sostenido.

«Gaethje no necesita dominar veinte minutos de combate. Le basta con encontrar una sola secuencia correcta», explica Martínez, que recuerda el high kick con el que apagó a Dustin Poirier como ejemplo de esa capacidad de cerrar una pelea en una sola acción.

Tácticamente, su arma más disruptiva no es la potencia bruta, sino las low kicks. Frente a un boxeador de presión como Topuria, que necesita plantar bien los pies para generar potencia, atacar la base es —según el especialista— «la forma más científica y real de restarle ritmo antes de que pueda empezar a lanzar las manos».

A esa herramienta se suma la característica que ha definido toda su carrera: la tolerancia al caos. Gaethje ha demostrado durante años que puede entrar en guerras de cinco asaltos, absorber muchísimo daño y seguir conectando con potencia hasta el último segundo.

Conviene matizar, eso sí, un mito recurrente: aunque Gaethje le saca 10 centímetros de altura al campeón, la diferencia de alcance es de apenas 2,5 cm. «Su verdadero valor físico no está ahí, sino en su oficio: toda su carrera la ha pasado compitiendo como un peso ligero «grande», resistiendo batallas constantes contra la élite de las 155 libras», apunta el Dr. Aldo Martínez.

Las cuatro debilidades que pueden costarle el cinturón a Gaethje

Pese a su estatus de leyenda en activo, el expediente técnico revela cuatro debilidades estructurales en el estadounidense.

La primera es el suelo. No la defensa de derribos, que es excelente, sino lo que sucede una vez que el combate llega a la lona. Gaethje promedia 0,0 intentos de sumisión cada 15 minutos, y sus dos derrotas por títulos indiscutidos —ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira— llegaron precisamente por esa vía. «La diferencia no está en evitar el derribo, sino en lo que ocurre cuando la pelea llega al suelo», subraya Martínez.

La segunda es la defensa en pie. El estadounidense absorbe 7,05 golpes significativos por minuto y mantiene apenas un 51% de defensa efectiva. Su guardia alta y cuadrada deja expuesto el cuerpo, especialmente el plexo solar, y su cabeza tiende a permanecer fija en la línea central, lo que lo convierte en un blanco predecible para jabs y golpes rectos de rivales con buen desplazamiento lateral.

La tercera es el desgaste acumulado. Aunque venció a Paddy Pimblett en su última pelea, fue superado en golpes significativos por 156 a 144. «Aceptar constantemente el caos y el intercambio extremo tiene un precio neurológico y estructural», advierte el especialista. A los 37 años, el deterioro de la mandíbula y la resistencia son variables crecientes.

La cuarta es la linealidad táctica. Gaethje depende muchísimo de sus patadas bajas como herramienta principal de control. Si Topuria consigue anular esa distancia de pateo y llevar el combate a espacios cortos, gran parte de su plan ofensivo se desactiva.

Topuria no vive del caos, vive de los fundamentos

«Si Gaethje es la fuerza bruta de la naturaleza, Topuria es el triunfo de la ingeniería humana», resume Martínez.

El hispano-georgiano llega al combate como doble campeón invicto —con títulos sucesivos en peso pluma y peso ligero—, con un récord de 17-0 y 15 finalizaciones antes del límite. Pero, para el doctor, su grandeza no reside en una habilidad aislada, sino en cómo todas sus capacidades funcionan como un sistema interconectado de presión, boxeo y grappling.

«Topuria no vive del caos. Vive de los fundamentos», explica. Postura baja, cambios de peso limpios, combinaciones cortas y precisas al cuerpo y a la cabeza, y una selección de blancos que ya mostró con maestría ante Volkanovski y Holloway. «Esa precisión clínica es vital, porque lanzar golpes al aire es una pérdida energética que un combate de cinco asaltos castiga sin compasión».

A esa base de fundamentos se suma una potencia validada al más alto nivel: KO a Alexander Volkanovski en el segundo asalto, a Max Holloway en el tercero y a Charles Oliveira en el primero. «Su potencia es transferible: no depende de un golpe aislado, sino que genera daño real dentro de combinaciones y tras castigar el cuerpo», apunta Martínez.

El factor más peligroso, según el doctor, es la inteligencia espacial y la lectura del timing. Topuria —al que muchos analistas ya califican como «el ojo más rápido de la UFC»— detecta el momento exacto en el que el rival patea y necesita resetear, y en lugar de retroceder, entra a castigar justo en esa ventana. «Si consigue empujar a Justin contra la reja, anula por completo el radio de acción de sus piernas».

El talón de Aquiles teórico de Ilia Topuria

Martínez no esquiva las posibles vulnerabilidades del campeón. Su centro de gravedad relativamente estático y la carga de peso sobre la pierna adelantada podrían exponerlo a las low kicks de Gaethje, una teoría que el propio Javier Méndez, entrenador de Islam Makhachev, ya ha defendido públicamente: salir del rango de boxeo y castigar las piernas. Es, precisamente, la zona de mayor especialización del estadounidense.

Topuria recibió un high kick de Jai Herbert en 2022 que le sacudió visiblemente, pero desde entonces su evolución defensiva ha sido notable. Algunos analistas también han detectado que, en el instante de detonar sus golpes más potentes, deja flancos temporalmente expuestos en rostro y torso, y que su secuencia estrella —retrasar la pierna de apoyo, amagar con el jab y lanzar el directo de derecha— sigue un patrón potencialmente legible.

«Detectar una vulnerabilidad teórica y explotarla en combate real son dos cosas muy distintas», matiza el doctor. «Muchos han visto esas aperturas sobre el papel. Ninguno ha encontrado todavía el timing para aprovecharlas».

Una probabilidad del 86% para Topuria

El mercado de apuestas respalda el diagnóstico de Martínez: Topuria parte como favorito masivo con cuotas que rondan -600, frente al +425 de Gaethje, lo que se traduce en una probabilidad implícita cercana al 86% para el hispano-georgiano. Una diferencia poco habitual en un combate de unificación entre dos campeones.

El especialista justifica esa brecha en tres factores. El generacional —Topuria llega a sus 29 años en pleno pico físico, frente a un Gaethje de 37 que arrastra guerras de desgaste—, la superioridad en el grappling —Topuria promedia cerca de 2 derribos por combate, frente a los 0,33 de Gaethje, lo que le da control sobre dónde se desarrolla la pelea— y el poder validado tras sus tres KO consecutivos a Volkanovski, Holloway y Oliveira.

«Mi predicción es clara: victoria de Ilia Topuria por KO o TKO en los asaltos iniciales», concluye Martínez. «En cuanto rompa la barrera de la distancia, el desenlace será tan inmediato como inevitable: daño crítico y finalización».

El combate, principal del UFC Freedom 250, se celebrará en la madrugada del lunes 15 de junio en España (no antes de las 02:00 h peninsular) y podrá seguirse en directo a través de Eurosport y HBO Max.