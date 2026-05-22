Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el encuentro con el Papa León XIV en Madrid: todos los detalles

Christian Gálvez y Patricia Pardo se han convertido en una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón. Siempre han hecho alarde de que su relación está basada, especialmente, en el amor y en la profunda fe que ambos sienten. Es por eso que la Santa Sede y la Archidiócesis de Madrid no tuvieron dudas a la hora de proponerles uno de los retos profesionales más importantes de sus vidas: presentar el gran encuentro del Papa León XIV con los fieles, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha sido el propio Christian Gálvez el que ha confirmado esta noticia, y lo ha hecho a través de un comunicado compartido a través de redes sociales. Entre otras tantas cuestiones, el presentador quiso dejar claro que se trata del proyecto más espectacular de su carrera.

«Tenemos el inmenso honor de comunicaros que el próximo 8 de junio seremos los conductores del encuentro con el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu», comenzó diciendo Christian Gálvez, haciendo mención a su mujer Patricia Pardo. De esta forma, ambos quisieron aprovechar la ocasión para hacer hincapié en ese factor emocional y religioso que acompaña a esta designación por parte de la Santa Sede y la Archidiócesis de Madrid: «Abordamos este reto profesional y personal con humildad, ilusión y gratitud». Todo ello mientras han reconocido que llevan tiempo preparando cada detalle: «Llevamos semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío que tenemos por delante y sólo deseamos devolver con trabajo bien hecho la confianza que han depositado en nosotros», añadió.

Con estas palabras, Christian Gálvez deja muy claro que el hecho de presentar este acontecimiento va más allá de lo puramente institucional o religioso. Al fin y al cabo, son conscientes de que tienen una responsabilidad no solamente personal, sino también profesional: deben estar a la altura de una fecha tan señalada para los fieles.

«Como comunicadores, este proyecto supone el privilegio de poner voz y sentimiento a una tarde histórica», reconoció el presentador de las tardes en Telemadrid. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, quiso aprovechar para mostrarse agradecido con quienes han hecho posible que ambos cumplan un sueño.

«Estamos inmensamente agradecidos a la Archidiócesis de Madrid y a la Santa Sede por esta oportunidad», ha escrito. Es evidente que la elección de Christian Gálvez y Patricia Pardo como presentadores de este evento va mucho más allá de su popularidad televisiva. Y es que ambos, en numerosas ocasiones, han reivindicado públicamente su condición de creyentes, así como su fuerte vinculación con la fe católica.

De hecho, el propio presentador, en su comunicado, quiso hacer hincapié en este aspecto de sus vidas: «Todos sabéis que somos personas creyentes y que nuestra fe es la luz que marca nuestro camino». De hecho, recordemos que el nombre de su hijo en común es Luca, por la suma de «Luz» y «Camino». Es por eso que Christian y Patricia asumen esta oportunidad «como un regalo» pero, sobre todo, «como una bendición». ¡Estamos convencidos de que estarán a la altura de las circunstancias!