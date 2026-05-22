Bad Bunny llega a España: estas son las canciones sorpresa que ya ha cantado en su gira

Finalmente, después de siete largos años, Bad Bunny ha regresado a España. El artista puertorriqueño se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los cantantes del género urbano más sonados y populares del mundo. Un éxito arrollador que este 2026 le ha llevado a convertirse en el primer artista en ganar el Grammy al Álbum del Año con un disco completamente en español, Debí Tirar Más Fotos. Y es que, tema que saca al mercado, tema que se convierte en un absoluto éxito global. Por ello, no es de extrañar que las ganas de ver al cantante en nuestro país sean arrolladoras.

El público español llevaba años pidiéndole a Bad Bunny su regreso a España, pero no fue hasta el pasado 2025 que el artista, por fin, lo confirmó. De esta manera, lo que prometían ser tres fechas anunciadas se terminaron convirtiendo en 12. Pues, la demanda por las entradas fue una auténtica locura. Una situación que ha posicionado a España como el segundo país, después de su Puerto Rico natal, en tener residencia. Una vuelta a los escenarios españoles que tendrá lugar este viernes, 22 de mayo, en Barcelona. Y es que el cantante realizará dos shows inéditos en la ciudad para, posteriormente, viajar a Madrid y llevar a cabo sus diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano.

Bad Bunny se prepara para hacer historia en España

El éxito de Debí Tirar Más Fotos World Tour es innegable. De hecho, el artista ya se ha recorrido países como República Dominicana, México, Costa Rica, Argentina, Brasil e, incluso, Australia y Japón. Todo ello siempre con las entradas vendidas al completo. Y es que el cantante prepara un espectáculo único donde canta las canciones que componen su último proyecto discográfico y aquellos hits, que no son pocos, que le han llevado a lo más alto a nivel musical.

Además, hace de cada concierto un show único. Pues, canta una canción sorpresa de su discografía. Un tema que no vuelve a cantar más en toda la gira, por lo que los presentes en ese show son los únicos afortunados de vivir esa experiencia de primera mano. Pero, teniendo en cuenta que el tour comenzó el pasado 2025, ¿qué canciones ha cantado ya y, por lo tanto, no cantará en España? Realizamos un repaso.

Canciones sorpresa que Bad Bunny ya ha cantado en ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’

Hasta la fecha, Bad Bunny ya ha cantado numerosas canciones sorpresa en sus conciertos. Pues, se ha recorrido toda Latinoamérica y ha dado el salto a Asia. Pero, ahora, es el turno de Europa. Eso sí, que no cunda el pánico. Pues, todavía quedan muchas canciones que no han sido cantadas y, muy probablemente, las cante en España. Pues, recordemos, nuestro país tiene 12 conciertos del puertorriqueño programados. ¡Estas son las canciones que no se escucharán!

República Dominicana

25/8

Después de la playa y Dema Ga Ge Gi Go Gu

Costa Rica

Caro

Te deseo lo mejor

México

Chambea

Perro Negro

Amorfoda

Where She Goes

Te mudaste

La corriente

Mojabi Ghost

Soy el Diablo

Chile

Soy Peor

Mayores

Solo de mí

Perú

Si Estuviésemos Juntos

Booker T

Colombia

No Me Quiero Casar

Tú No Metes Cabra

A Tu Merced

Argentina

Otra Noche en Miami

Una Vez

Thunder y Lighting

Brasil

Vete

Te Bote Remix

Australia

Un Preview

Un Ratito

Japón