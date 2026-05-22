La mujer de Zapatero comparte con él una cuenta que ingresó 1,5 millones entre 2020 y 2025

Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias, investigada en el denominado caso Plus Ultra y por la que el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha imputado al que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

En el auto de imputación de Zapatero en esta causa, el juez Calama recoge que en dicha cuenta conjunta constan abonos de la empresa Análisis Relevante SL, la consultora del amigo del ex presidente del Gobierno y también imputado, Julio Martínez Martínez, por un total de 490.780 euros, correspondiente al periodo entre los años 2020 y 2025.

La mencionada cantidad, percibida de Análisis Relevante, es la que el juez ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero. Cabe recordar que Calama considera, tal y como se indica en el auto de imputación, «líder» de una presunta red de tráfico de influencias, con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos.

Según el auto, entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio 2025 la consultora de Martínez, financiada por Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, transfirió a la cuenta de Zapatero y su esposa un total de 445.200 euros, a lo que se suman tres transferencias por importe de 29.680 euros en 2020.

El resto de transferencias recibidas en esta cuenta, indica el juez, procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del ex presidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico.