Herido de gravedad un niño de 2 años tras ser atropellado junto a su padre en Valdemoro, Madrid

Un hombre de 49 años y su hijo de 2 han sido atropellados este viernes en el municipio madrileño de Valdemoro. Un turismo ha impactado contra ambos cuando el padre cruzaba un paso de peatones con el menor en brazos, en la confluencia de las calles Doctor Fleming y Guardia Civil, según han informado los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El aviso del suceso se ha recibido a las 09:09 horas a través de una llamada al 112 que alertaba de un atropello en una zona muy transitada del municipio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del SUMMA 112 y agentes de la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, el padre ha sufrido heridas leves. Sin embargo, el menor ha caído al suelo tras el atropello y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) severo. Los sanitarios han atendido de urgencia al niño en el lugar del accidente, donde ha tenido que ser intubado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Una vez estabilizado, el pequeño ha sido trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Universitario 12 de Octubre. Su padre también ha sido evacuado al mismo centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas.

La Policía Local se está haciendo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se ha producido el atropello y determinar las posibles responsabilidades del conductor implicado.