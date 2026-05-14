El Ayuntamiento socialista de Coslada debe a los agentes de la Policía Local hasta 15.000 € en horas extra

El Ayuntamiento de Coslada, gobernado por una coalición de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, acumula con la Policía Local una deuda en horas extraordinarias y productividades que alcanza los 15.000 euros en el caso de algunos agentes. La situación se arrastra desde 2021, último año en el que los policías municipales cobraron íntegramente sus sueldos, y ha llevado a parte de la plantilla a manifestarse a las puertas del consistorio para acusar al alcalde, Ángel Viveros, de «no cumplir con sus promesas» y «reírse de los agentes».

La deuda del Gobierno de Coslada no se limita a las horas extra, sino que acumula también un retraso de 11 meses en incrementos salariales ya reconocidos por el propio Ayuntamiento, pero pendientes de abono a la totalidad de la plantilla de la Policía Local. Ésta califica la situación como totalmente insostenible.

La situación de los impagos afecta a toda la plantilla, pero a algún agente especialmente. Un miembro del cuerpo resultó lesionado mientras intervenía en un incidente ocurrido en la caseta del PSOE durante las fiestas del municipio, y al que el Ayuntamiento se ha negado a abonarle el salario correspondiente a ese día. Alegan que ya se encontraba de baja en el momento del suceso.

Los agentes también reclaman el sobresueldo prometido por trabajar durante más horas de las correspondientes en el día del apagón del pasado año. El Ejecutivo local se comprometió a abonar un 20% extra sobre el salario diario a quienes prestaran servicio en esas condiciones excepcionales, una promesa que tampoco se ha cumplido por el Gobierno de coalición del municipio.

Ante esta situación, el Gobierno de Coslada estuvo a punto de suspender la cabalgata de Reyes de este año ante la imposibilidad de encontrar miembros de la plantilla que quisieran garantizar la seguridad del evento por no tener la certeza de cobrar el salario por trabajar en un acto de este tipo. El alcalde tuvo que recurrir a la Policía Nacional para que se realizase con normalidad.

Pese a las protestas, tanto el Gobierno de Coslada como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han ignorado las reclamaciones. Martín copresidió este miércoles la Junta Local de Seguridad del municipio, donde elogió el dispositivo policial de seguridad preparado por la misma Policía Local para las próximas fiestas sin hacer ninguna mención a los impagos.

El PP, desde la oposición, ha acusado al equipo de gobierno de «financiarse a costa de sus empleados», señalando que «el equipo de gobierno cobra puntualmente mientras sus trabajadores siguen esperando», y ha pedido al delegado que «se preocupe más del estado de la Policía Local en la ciudad» en lugar de acudir al municipio a hacer campaña interna dentro del PSOE.