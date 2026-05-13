Alerta sanitaria en otro crucero: 1.700 pasajeros confinados tras la muerte de un hombre por gastroenteritis

Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero de unos 90 años y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis.

El crucero, que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un anciano británico por gastroenteritis.

Unos 50 personas han presentado vómitos y diarrea y ya se están realizando pruebas para determinar el origen del contagio.

Las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

Según han informado las autoridades sanitarias, esta alerta sanitaria se ha producido a bordeo del crucero Ambition y los pasajeros ya están siendo atendidos por el médico del barco. Además, un equipo sanitario, supervisado por el servicio de coordinación marítima, se ha adentrado en el buque para tomar muestras.

El mismo comunicado precisa que «no hay motivo para vincular este brote con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius».

Como medida de precaución, el prefecto de la región de Nueva Aquitania, prefecto de Gironda, Étienne Guyot, ha suspendido el desembarque de pasajeros y tripulación y ha limitado las interacciones con el puerto.

Segunda alerta sanitaria en un crucero

Esta alerta sanitaria llega días después de que el crucero MV Hondius -con un brote de hantavirus a bordo- llegara al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) y fueran repatriados todos los pasajeros, a excepción de la tripulación.

Tras el desembarco se han notificado un contagio en Estados Unidos, un positivo en una pasajera francesa que se encuentra en estado grave y un caso entre los pasajeros españoles que permanecen aislados en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.

Además, ya se han registrado tres muertes relacionadas con este brote. El 6 de abril un pasajero de nacionalidad holandesa y de 70 años, empezó a presentar fiebre, dolores abdominales y diarrea. Rápidamente, empeoró y acabó falleciendo el 11 de abril. Su mujer desembarcó junto al cadáver en Sudáfrica y antes de ser trasladada a su país, falleció en un hospital de Johannesburgo. Días después, el 2 de mayo, falleció otro pasajero del crucero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que los aislados en sus respectivos países deben cumplir la cuarentena desde el 10 de mayo, el día que desembarcaron en Canarias. En el caso de España, los 14 pasajeros afectados -entre ellos un positivo- deberán permanecer aislados 42 días.