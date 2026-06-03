Trump se suma al casting que busca nuevo James Bond: se hace un automeme como agente 007

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una de sus publicaciones nocturnas en Truth Social. En esta ocasión, ha compartido una imagen suya de cuando era más joven, editada para presentarlo como James Bond, el icónico agente secreto británico, con el título «Trump 007».

La publicación encaja perfectamente con el estilo del mandatario, que suele compararse con figuras históricas o famosas. Justo en un momento en el que los estudios Amazon MGM han abierto el casting oficial para elegir al próximo James Bond (tras la salida de Daniel Craig), Trump y su equipo no han dudado en sumarse al juego con humor. Hace unas semanas, incluso la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un meme más elaborado del presidente vestido de esmoquin y empuñando un arma, con el lema «Make America Great Again» incluido.

Además del meme de Bond, en la misma racha de publicaciones Trump se ha autoproclamado «la mayor atracción» junto a una foto de uno de sus mítines y compartió otras imágenes sin aparente conexión, como una antigua con Whitney Houston.

Trump tiene un largo historial de hacer comparaciones halagadoras entre él y figuras famosas, desde Elvis Presley, Winston Churchill y la Madre Teresa hasta, más recientemente y de forma polémica, Jesucristo.