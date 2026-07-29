La Fiscalía de Bolivia ordena detener a Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención de Evo Morales, ex presidente del país, por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía del Estado, esto es, por intentar un golpe de Estado.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha emitido este miércoles una orden de captura contra el ex presidente Evo Morales, una de las figuras más repudiadas de las últimas décadas en el país. La medida judicial marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el ex mandatario y las autoridades del actual gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Según el documento de la Fiscalía boliviana, Evo Morales ha sido acusado de varios delitos graves vinculados a su presunta participación en la organización y convocatoria de las movilizaciones y bloqueos de carreteras que duraron 53 días entre mayo y junio de 2026. Los cargos incluyen:

Terrorismo

Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte

Asociación delictuosa

Instigación pública a delinquir

Atentado contra la seguridad de los servicios públicos

Las citadas protestas, impulsadas principalmente por sectores afines al populismo evista como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz-Túpac Katari y seguidores del MAS, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos generaron desabastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal, millonarias pérdidas económicas (superiores a los 3.000 millones de dólares según estimaciones oficiales) y lamentables enfrentamientos que dejaron víctimas fatales.

La denuncia inicial fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y económicamente poderosa del país. Posteriormente, se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La Fiscalía busca determinar las responsabilidades en la organización, convocatoria y consecuencias de estas acciones de presión que paralizaron gran parte del país. La orden también se dirige a otros dirigentes sociales, como Marco Argollo de la COB y Vicente Salazar, quien ya cumple detención preventiva desde el 6 de julio.

En el texto de la orden de captura se lee que, tras todo lo expuesto «y siendo imprescindible la presencia del sindicado por ser el presunto autor de los hechos delictivos denunciados (…) emite, manda y ordena el cumplimiento del presente requerimiento fiscal».

Evo Morales se encuentra escondido en su bastión en el Trópico de Cochabamba, donde permanece oculto entre seguidores.

Esta nueva orden de captura se suma a otro proceso judicial de alto perfil al que se enfrenta Morales desde hace meses: el caso de presunta trata agravada de personas, relacionado con una denuncia por su supuesta relación con una menor de edad durante su presidencia, con la que habría tenido una hija en 2016. En ese proceso también pesan órdenes de aprehensión vigentes.