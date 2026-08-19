Maniobra criminal en la Vía de Cintura de Palma: intenta sacar de la carretera a su rival durante un salvaje pique nocturno

La Vía de Cintura de Palma se transformó por unos momentos en un imprevisto y peligroso circuito de carreras. Dos conductores protagonizaron una imprudente disputa al volante que estuvo a punto de saldarse con un choque de graves consecuencias en la arteria principal de la capital balear.

Los hechos se desencadenaron durante la noche del pasado lunes. Ambos turismos circulaban por los carriles central e izquierdo a una velocidad anómalamente reducida, entorpeciendo la circulación mientras intentaban adelantarse mutuamente de forma desafiante.

Tras varios minutos de tensión, el conductor del vehículo azul perdió la paciencia y ejecutó un arriesgado e ilegal adelantamiento por la derecha. Lejos de calmar los ánimos, el turismo gris reaccionó con violencia e intentó sacar de la calzada a su contrincante, obligando a este último a dar un volantazo brusco para evitar una colisión frontal contra las protecciones de la vía.

Estas maniobras van mucho más allá de una simple imprudencia vial y entran de lleno en el terreno penal. La conducta de ambos conductores encaja directamente en el artículo 380 del Código Penal, el cual tipifica el delito de conducción temeraria al poner en peligro manifiesto y concreto la vida e integridad de los demás usuarios de la vía.

Por esta infracción penal, los responsables se enfrentan a penas de prisión que van desde los seis meses hasta los dos años, sumado a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y seis años.

Asimismo, si la investigación judicial determina que existió un manifiesto desprecio por la vida ajena al intentar sacar deliberadamente al otro coche del trazado, las penas podrían elevarse hasta los cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir hasta por una década, sin olvidar las fuertes sanciones administrativas y la pérdida masiva de puntos que conlleva semejante temeridad al volante.

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