Un peatón desafía a la muerte al recorrer la Vía de Cintura de Palma junto al carril rápido de circulación

Un hombre fue grabado durante la tarde de este martes mientras caminaba por la vía de cintura de Palma, en sentido aeropuerto, protagonizando una escena de enorme peligro que sorprendió a decenas de conductores que circulaban por esta transitada carretera de Mallorca. La presencia del peatón en una vía de alta capacidad generó momentos de tensión y obligó a extremar la precaución para evitar un posible atropello.

Las imágenes, captadas por varios automovilistas, muestran cómo el individuo avanza junto al carril izquierdo, el destinado a los vehículos que circulan a mayor velocidad. El tramo donde fue localizado apenas dispone de arcén, lo que reduce considerablemente las posibilidades de refugiarse fuera de la calzada en caso de emergencia y aumenta el riesgo de un accidente.

La inesperada presencia del hombre provocó la reacción inmediata de numerosos conductores. Muchos redujeron la velocidad al percatarse de la situación, mientras otros hicieron sonar el claxon para intentar alertarle del peligro que corría. Pese a ello, el peatón continuó caminando por la vía de cintura de Palma sin abandonar la carretera, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Por el momento se desconocen los motivos que llevaron a este hombre a caminar por una vía rápida en la que está terminantemente prohibido el tránsito de peatones. Tampoco ha trascendido si fue localizado posteriormente por los agentes o si necesitó asistencia tras abandonar la carretera.

Según las primeras hipótesis, el hombre podría haber accedido a la vía de cintura desde las inmediaciones de la gasolinera de Es Rafal. Otra posibilidad es que sea uno de los residentes del poblado chabolista situado bajo el puente de Es Rafal, en el parque de Germans Escalas, un enclave que se encuentra muy próximo al lugar donde fue visto caminando.

Aunque, hasta el momento, no consta que este incidente haya provocado accidentes de tráfico, la presencia de un peatón en una autovía de Palma supone un grave riesgo para la seguridad vial. Los vehículos circulan a velocidades elevadas y cualquier maniobra inesperada puede desencadenar un siniestro de graves consecuencias.

Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve el peligro que supone acceder a una vía de alta capacidad a pie y la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia cuando se detecta una situación similar para evitar una tragedia.