Una fuga de película en Llucmajor: un menor marroquí abandona un coche robado y escala varios muros

Un menor marroquí ha sido detenido en Llucmajor (Mallorca) después de presuntamente sustraer un vehículo de alquiler en El Arenal, conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y protagonizar una huida a pie al ser interceptado por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Llucmajor que realizaba labores de seguridad ciudadana observó un turismo circulando en sentido contrario, de manera errática y realizando varias ráfagas de luz.

Los agentes decidieron cambiar de dirección y dar el alto al vehículo, pero el conductor, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva y se adentró en el aparcamiento de un establecimiento de la zona.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el automóvil abandonado y con el motor encendido. Poco después encontraron al conductor agazapado detrás de unos contenedores de basura.

Al darle el alto, el joven hizo caso omiso de las reiteradas indicaciones de los agentes y emprendió una huida a pie. Durante la persecución, llegó a escalar varios muros en un intento de escapar, aunque finalmente fue interceptado y reducido por los agentes de la Guardia Civil.

Las posteriores gestiones permitieron comprobar que el turismo pertenecía a una compañía de alquiler de vehículos y que había sido sustraído esa misma noche en una zona concurrida de El Arenal, aprovechando que se encontraba encendido y sin custodia.

Asimismo, los agentes verificaron que el joven no había obtenido nunca el permiso de conducir, por lo que no estaba habilitado para conducir vehículos a motor. El vehículo sustraído no presentaba daños y fue devuelto a la empresa propietaria.

La Guardia Civil procedió a la detención del menor como presunto autor de los delitos de hurto de uso de vehículo, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Los agentes comunicaron la detención a la Fiscalía de Menores y, tras las actuaciones correspondientes, el joven quedó en libertad y fue entregado a su tutor legal.