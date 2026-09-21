Examinan los daños en la cruz de Bunyola tras intentar un joven escalar el monumento durante las fiestas patronales

Un inspector del Consell de Mallorca examina este lunes la emblemática cruz de Bunyola, situada en la costa de S’Estació, después de que sufriera graves desperfectos durante la madrugada en el marco de las fiestas patronales de Sant Mateu. El incidente se produjo cuando un joven intentó subirse y escalar el monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según han confirmado a este medio fuentes policiales, un chico de unos 20 años, que no es de Bunyola, trató de escalar por la estructura coronada por la cruz. Durante la maniobra, la columna de piedra que sostenía el conjunto cedió y se partió por completo.

Como consecuencia de la caída y el derrumbe parcial, el joven sufrió heridas que requirieron asistencia médica en el propio lugar de los hechos.

Fuentes del Consell de Mallorca confirmaron a Europa Press que la institución insular ya ha pedido formalmente un informe al Ayuntamiento de Bunyola para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Asimismo, técnicos de Patrimonio evaluarán sobre el terreno el alcance real de los daños en este elemento protegido para prestar apoyo al Consistorio y determinar las posibles responsabilidades legales y económicas derivadas del acto vandálico.