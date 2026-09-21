El Ayuntamiento de Palma concluye la renovación de las aceras de la calle Gremi Ferrers en Son Castelló

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de reforma y mejora de las aceras de la calle Gremi Ferrers, en el polígono de Son Castelló, una actuación que ha supuesto una renovación integral del espacio y que pretende servir como punto de partida para la modernización progresiva de las zonas peatonales del área industrial.

Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 421.682 euros, se han ejecutado en el tramo comprendido entre la Gran Vía Asima y la calle Gremi de Tintorers. La intervención ha incluido la sustitución del pavimento y del bordillo existentes, con la instalación de más de 550 metros lineales de nuevo bordillo.

Una de las principales novedades ha sido la sustitución de la baldosa tradicional por asfalto compactado, un material que, según el Consistorio, ofrece una mayor resistencia y durabilidad y facilita las labores posteriores de mantenimiento y reparación.

Las obras también han incorporado diferentes medidas para mejorar la accesibilidad universal. Entre ellas figuran la corrección de pendientes, la instalación de pavimento podotáctil y direccional y la adaptación de la parada de autobús 1033. Además, se han soterrado las líneas de telecomunicaciones y de baja tensión, con el objetivo de mejorar la ordenación y el aspecto del espacio público.

La actuación ha incluido igualmente la renovación de los imbornales para facilitar la evacuación de las aguas pluviales y mejorar el drenaje de la vía.

En cuanto al arbolado, se han ampliado los alcorques existentes para favorecer el desarrollo de los árboles y reducir el riesgo de que el crecimiento de las raíces provoque daños o deformaciones en el pavimento.

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado la zona tras la finalización de los trabajos, acompañada por el director general de Infraestructuras y Polígonos Industriales, Pedro Led, y el presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), Francisco Martorell.

Gremi de Boneters, próximo proyecto

Durante la visita, Soto ha señalado que la intervención en Gremi Ferrers constituye una prueba piloto dentro de una estrategia de renovación progresiva de las aceras de Son Castelló.

El objetivo es extender este tipo de actuaciones para mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y ordenación del espacio público del polígono. En este sentido, el área municipal de Infraestructuras trabaja ya en la redacción del proyecto de reforma de la calle Gremi de Boneters, que dará continuidad a los trabajos iniciados en Gremi Ferrers.

La reforma de las aceras se integra en un conjunto más amplio de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Palma para mejorar las infraestructuras del polígono de Son Castelló. Entre ellas se encuentra la renovación del asfaltado, que se ejecuta junto con Emaya en el marco de las obras de separación de redes del polígono. Estos trabajos cuentan con una inversión aproximada de 16 millones de euros y contemplan la renovación de unos 210.000 metros cuadrados de asfalto, así como la instalación de más de 17 kilómetros de nuevas redes de aguas residuales y la renovación de más de 26,8 kilómetros de canalizaciones de agua potable.

A estas actuaciones se suma la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y ASIMA para garantizar el mantenimiento y la conservación de los polígonos de Son Castelló y Can Valero.

En Can Valero, el Consistorio trabaja además en la redacción del proyecto de la primera fase de remodelación de calles y aceras, que dispone de un presupuesto de 3 millones de euros.