Merz reúne de urgencia a la CDU tras el batacazo electoral y descarta dimitir

El partido Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU), partido del primer ministro Friedrich Merz, celebrará este lunes una reunión de urgencia, tras el batacazo electoral sufrido ayer en las elecciones regionales, especialmente en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde ha quedado fuera del parlamento regional por primera vez en su historia.

En toda Alemania y Europa tienen los ojos puestos en Merz no sólo por los resultados en las urnas, también por el avance de la izquierda y el crecimiento exponencial de Alternativa por Alemania. Es evidente que los datos han demostrado un descontento generalizado en el país, sobre todo por las reformas impulsadas en sectores como la economía, la sanidad y la inmigración.

Karl-Josef Laumann, vicepresidente de la CDU, ha confirmado su asistencia a la sede del partido en la capital alemana para evaluar los resultados que han sumergido en una crisis a la formación. Laumann ha respaldado a Merz: «La dirección del partido está detrás del canciller» y considera que, a pesar de la debacle electoral, deja claro que no habrá una dimisión del primer ministro; «tenemos un Gobierno que seguirá en el cargo».

Muchos sectores han solicitado la dimisión de Merz, pero el primer ministro adelantó ayer, cuando se conocían los resultados, que reconocía la derrota de su partido en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a la que catalogó como «desastre», pero a pesar del resultado promete seguir adelante con su Gobierno y las reformas de su programa político.

Por otro lado, la líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, reaccionó achacando a la CDU su estrategia de apartar a la AfD, de mantenerla en aislamiento político; con la denominada Brandmanuer ha hecho que «un partido de izquierda se dispare» y tenga opciones de gobernar.

La AfD se ha impuesto en las elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, logrando 21 puntos más que en los pasados comicios. Muy de cerca quedó el SPD, el Partido Socialista Alemán, socio del PSOE, con un 35,4% de los votos, perdiendo 4,2 puntos respecto al 2021. Estos datos llegan luego del triunfo en Sajonia-Anhalt.

En Berlín, La Izquierda suma votos en comparación con las elecciones del 2023 y logra una ventaja frente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobernaba la capital junto a los socialistas; solo obtiene 19%. Como tercera fuerza está AfD con 16%, ganando 7,2 puntos, y en quinta posición el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) con solo 12%, dejando más de 6,3 puntos.