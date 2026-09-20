AfD arrasa en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y afianza su crecimiento en Alemania

La Alternativa para Alemania (AfD) arrasa en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 38% de los votos, mientras que en Berlín la izquierda se hace con la victoria, siendo la formación más votada con un 25,3%.

El partido patriota alemán liderado por Alice Weidel vuelve a ser noticia no solo en Alemania, sino en toda Europa, esta vez ganando las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, logrando 21 puntos más que en los pasados comicios. Muy de cerca quedó el SPD, el partido socialista alemán, socio del PSOE, con un 35,4% de los votos, perdiendo 4,2 puntos respecto al 2021.

Lo curioso es que el partido de gobierno, la CDU, ha obtenido tan solo un 4,9% de respaldo. Previo a los resultados, Friedrich Merz reconoció que su partido ha sufrido una dura derrota en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a la que cataloga como «desastre», pero a pesar del resultado promete seguir adelante con su Gobierno y las reformas de su programa político.

La AfD, el partido vencedor de estos comicios, ha calificado estos resultados como «sensacionales». Tino Chrupalla considera que con los números de votos claramente tienen el mandato para gobernar; además, ha declarado su disposición a dialogar con los demás partidos para llegar a un acuerdo que beneficie a todo el electorado.

El análisis que hace la AfD de los resultados de las últimas elecciones regionales es que muestran que los alemanes están reclamando «verdaderos cambios» y que la CDU no tiene en cuenta ese mensaje, sobre todo al este de la nación.

La líder de la formación, Alice Weidel, a través de las redes sociales, ha advertido al primer ministro que estos resultados podrían trascender a otras regiones de Alemania, como también ocurrió en Sajonia-Anhalt, donde su partido se impuso en las elecciones celebradas el 6 de septiembre con el 44% de los votos aproximadamente.

Weidel anteriormente había adelantado que los resultados de Sajonia-Anhalt habían dejado un mensaje para los demás partidos en sentarse a negociar con la AfD para formar un gobierno que lleve las reformas que los alemanes necesitan.

Mientras tanto, en Berlín, La Izquierda, el partido progre, suma votos en comparación con las elecciones del 2023 y logra una ventaja frente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que gobernaba la capital junto a los socialistas; solo obtiene 19%. Como tercera fuerza está AfD con 16%, ganando 7,2 puntos, y en quinta posición el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) con solo 12%, dejando más de 6,3 puntos.

La CDU, el partido más golpeado por los votantes, perdió alrededor de 9,2 puntos; a pesar de los malos resultados, el primer ministro ha afirmado que «No podemos suavizar el resultado». Luego ha valorado que su partido ha luchado, pero la derrota se debe a la polarización del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) y AfD.