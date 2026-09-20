Alice Weidel presiona a la CDU tras su batacazo electoral y reclama acabar con la “muralla de contención” a la AfD

Alice Weidel, líder de formación patriota Alternativa para Alemania (AfD), ha reaccionado recientemente ante los sondeos de las elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde su partido se podría llevar el triunfo, mientras la CDU del primer ministro Friedrich Merz se daría un batacazo, al obtener un 5,5% de los votos.

A través de las redes sociales, Weidel ha advertido al primer ministro que estos resultados podrían trascender a otras regiones de Alemania, como también ocurrió en Sajonia-Anhalt, donde su partido se impuso en las elecciones celebradas el 6 de septiembre con el 44% de los votos aproximadamente.

La dirigente se lo deja claro a Merz: «La CDU se lo debe pensar antes de continuar, sobre todo en el este de Alemania». Considera que el desplome del partido de gobierno se debe al aislamiento político y a su estrategia de apartar a la AfD con la denominada «Brandmanuer». Por ello ha reclamado que las dos formaciones deben sentarse a negociar «cuanto antes» para abordar la situación política que vive el país.

El análisis que hace la AfD de los resultados de las últimas elecciones regionales es que muestran que los alemanes están reclamando «verdaderos cambios» y que la CDU no tiene en cuenta ese mensaje, sobre todo al este de la nación.

Los resultados que dan los sondeos a esta hora en Mecklemburgo-Pomerania Occidental vuelven a poner el foco en el creciente liderazgo de Alternativa por Alemania; la formación se podría imponer por el 37% frente al 35% del SPD (el partido socialista alemán), mientras la CDU se podría dar un batacazo electoral con solo un 5,5% de los votos. Si este resultado se hace realidad, sería su peor resultado de la historia. Además, en la que la CDU corre el riesgo de quedarse sin representación parlamentaria.

Weidel anteriormente había adelantado que los resultados de Sajonia-Anhalt habían dejado un mensaje para los demás partidos en sentarse a negociar con la AfD para formar un gobierno que lleve las reformas que los alemanes necesitan.

Friedrich Merz anuncia que no dimite

El primer ministro alemán, Friedrich Merz, reconoce que su partido ha sufrido una dura derrota en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a la que cataloga como «desastre», pero a pesar del resultado promete seguir adelante con su Gobierno y las reformas de su programa político.

En una comparecencia pública, el primer ministro ha afirmado que «No podemos suavizar el resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental». Luego ha valorado que su partido ha luchado, pero la derrota se debe a la polarización del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) y AfD.