Moscú sufre el «mayor ataque» con drones desde el inicio de la guerra contra Ucrania

Moscú sufrió un ataque masivo con drones ucranianos la noche del sábado. El alcalde de la capital, Serguéi Sibianine, afirmó que hasta ahora este ha sido el «mayor ataque» desde que empezó la guerra contra Ucrania. La defensa antiaérea rusa derribó unos 186 drones, según cuenta el alcalde, mientras el gobernador de la región de Moscú eleva la cifra a 249.

El mismo presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó a través de la red social X el ataque: «Nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto significativo en la región de Moscú». Además, señaló que los drones alcanzaron la refinería petrolera de Moscú, considerada por las defensas ucranianas como un punto clave en la industria de hidrocarburos, centro logístico y que aporta recursos al ejército ruso. «Se trata de miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra» añadió.

Posteriormente, el presidente ucraniano indicó que el ejército utilizó sistemas FP-1, RZ-100, MICH-200, Palianytsia, Vendetta, Luity; Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen y Pelican. Al final de su comunicado, alertó que Moscú debe poner fin a su guerra: «Debe elegir la paz en lugar de construir anillos multicapa de defensa aérea a expensas de otras regiones».

Las autoridades rusas han indicado que los ataques en la zona de la refinería no causaron muertes ni heridos graves, pero dos personas perdieron la vida en el conjunto de la región: una mujer de 44 años y dos hombres de mayor edad; otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas. Sobyanin vía Telegram informaba que las defensas aéreas rusas habían derribado más de 1600 drones en todo el territorio ruso, de los cuales los 4500 iban dirigidos a la capital.

Analistas rusos alegan que el resultado de las elecciones podría verse afectado por el ataque. Los partidos alternativos han denunciado durante la campaña que la guerra contra Ucrania ha sumergido a Rusia en ataques constantes, escasez de gasolina, además de las restricciones del uso del internet en diferentes regiones.

Trump pide a Ucrania dejar de atacar refinerías en Rusia

Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente ucraniano para pedirle que deje de atacar las refinerías rusas porque ha provocado una escasez de diésel que afecta a varios países: «Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel».

Pero esa petición no ha sido aceptada, viendo los hechos esta noche en Moscú. El ejército ucraniano viene desde hace semanas atacando el aparato productor ruso como parte de su estrategia de «defensa y agresión a gran escala».