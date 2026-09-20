Los expertos coinciden: si tu móvil va lento, solo tienes que liberar espacio en la memoria RAM y así se hace paso a paso

Hay un momento que casi todo el mundo ha vivido: el móvil empieza a ir lento, las aplicaciones tardan en abrirse, alguna se cierra sola en el peor momento posible o la batería se drena más rápido de lo normal. La causa más frecuente de todos esos síntomas tiene nombre: la memoria RAM está saturada. Y la buena noticia es que liberarla es más sencillo de lo que parece, tanto en Android como en iPhone.

Qué es la RAM y por qué importa

La memoria RAM es la encargada de almacenar de forma temporal los datos de todas las aplicaciones y servicios que el teléfono tiene en funcionamiento en cada momento. Es, en términos sencillos, el espacio de trabajo del sistema: cuanta más RAM disponible, más tareas puede gestionar el móvil a la vez sin perder fluidez.

Cuando esa memoria se agota, el sistema empieza a tomar decisiones por su cuenta: cierra aplicaciones en segundo plano para liberar recursos y priorizar la que se está usando en ese momento. De ahí que una app de música se detenga al abrir un juego, o que la cámara tarde en arrancar cuando hay muchas cosas abiertas. También puede ocurrir que algún proceso quede activo consumiendo recursos sin que el usuario lo note, lo que explica algunos drenajes de batería aparentemente inexplicables.

Tanto Android como iOS gestionan la RAM de forma automática, pero ningún sistema operativo es perfecto. En determinadas situaciones, intervenir manualmente marca una diferencia clara.

Cómo liberar RAM en Android

Los dispositivos Android ofrecen varias formas de liberar RAM, de menor a mayor contundencia.

La más conocida y habitual es cerrar aplicaciones desde el menú de multitarea. Basta con acceder a la vista de apps abiertas y deslizar las que no se necesiten para cerrarlas. Es el método más rápido y suficiente para la mayoría de situaciones cotidianas.

Cuando eso no es suficiente, existe una opción más efectiva: forzar la detención de una aplicación desde los ajustes del sistema. A diferencia del cierre desde la multitarea, que a veces deja procesos activos en segundo plano, esta opción garantiza que la app se cierra por completo. Se accede entrando en los ajustes del teléfono, buscando el apartado de aplicaciones, seleccionando la que se quiere cerrar y pulsando ‘Forzar detención’.

El tercer método, disponible en algunos fabricantes pero no en todos, consiste en desactivar el inicio automático de determinadas aplicaciones. Muchas apps arrancan solas cada vez que se enciende el teléfono, consumiendo RAM desde el primer momento sin que el usuario lo haya pedido. Para comprobar si el móvil permite gestionar esto, basta con escribir «inicio automático» en el buscador de los ajustes del sistema.

Liberar RAM en iPhone paso a paso

En iOS las opciones son más limitadas, entre otras razones porque Apple no permite forzar el cierre de apps desde los ajustes del sistema. El método principal es el mismo que en Android: acceder al menú de multitarea deslizando desde la parte inferior de la pantalla y cerrar las aplicaciones que no se estén usando.

En los modelos de iPhone con menos memoria, especialmente los que no son de la gama Pro y cuentan con apenas 4 GB de RAM, es relativamente habitual que el sistema empiece a cerrar apps al abrir la cámara o un juego exigente.

La solución más radical, y también la más efectiva cuando el rendimiento se ha degradado de forma generalizada, es apagar el teléfono y volver a encenderlo. El reinicio cierra todos los procesos en segundo plano y devuelve al sistema a un estado limpio, con toda la RAM disponible.

No hace falta ser un experto en tecnología para mantener el móvil funcionando con fluidez. En la mayoría de los casos, unos pocos pasos son suficientes para notar una diferencia inmediata.