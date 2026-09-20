Hay mujeres que no necesitan presentación. Eugenia Silva es una de ellas. Modelo, empresaria, referente de estilo y una de las grandes embajadoras de la moda española, la extremeña ha vuelto a demostrar en San Sebastián por qué lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocibles y respetados de la industria.

Eugenia ha acudido a la fiesta de Armani celebrada durante el Festival de Cine de San Sebastián como embajadora de la firma, convirtiéndose en una de las protagonistas del photocall. Y lo ha hecho con esa mezcla de elegancia y naturalidad que la acompaña desde hace años y que parece no pasar nunca de moda.

Para ella, formar parte de una cita que reúne cine, moda y algunas de las grandes estrellas nacionales e internacionales es todo un privilegio. «Un honor y un orgullo», reconoce Eugenia Silva ante los micrófonos de COOL. «Estoy feliz de estar rodeada de superestrellas», añade con una sonrisa.

Y si hay una firma con la que la modelo parece sentirse especialmente cómoda, es Armani. Su relación con la casa italiana continúa siendo una de las alianzas más reconocibles de su trayectoria. «De venir con Armani. Armani Beauty siempre», explica, reivindicando una colaboración que forma parte de su historia profesional.

Pero si hay algo que caracteriza a Eugenia Silva es su capacidad para responder con elegancia incluso a las preguntas más inesperadas. Cuando le planteamos con qué celebrity española, viva o fallecida, se tomaría un pintxo en San Sebastián, la modelo sorprende con una respuesta muy poco convencional. «Pues mira, no sé si entra dentro del concepto de celebrity, pero con Eduardo Chillida», responde.

Una elección que encaja a la perfección con el escenario. El escultor vasco, una de las figuras fundamentales del arte español del siglo XX, es precisamente uno de los grandes nombres vinculados a San Sebastián. Una respuesta cultural, inesperada y muy Eugenia.

Más misteriosa se muestra cuando le preguntamos a quién se llevaría a dar un paseo por la dehesa extremeña, su tierra. Ahí prefiere guardar silencio: «Ah, no te lo voy a decir». Una respuesta que deja la puerta abierta al misterio y que demuestra, una vez más, que no todo tiene por qué contarse delante de una cámara.

A sus 49 años, Eugenia Silva continúa atravesando uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Lejos de mirar atrás, la modelo afronta el presente con serenidad y con la misma ilusión por el trabajo que ha demostrado durante décadas.

«¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida?», le preguntamos. Su respuesta no puede ser más clara: «Muy bien, muy bien». Y en el terreno profesional, exactamente igual. «Todo fenomenal», asegura.

Pocas palabras, pero suficientes para transmitir una sensación que resulta evidente al verla caminar por el photocall de Armani: Eugenia Silva está en un momento de plenitud. Sigue siendo un referente de la moda española, continúa trabajando junto a grandes firmas y mantiene intacta esa elegancia que la convirtió en uno de los grandes nombres de las pasarelas internacionales.

En San Sebastián, entre estrellas del cine y grandes nombres de la moda, Eugenia volvió a recordar que hay carreras que no necesitan reinventarse constantemente porque ya forman parte de la historia. Y la suya, sin duda, es una de ellas.