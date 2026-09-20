Johnny Depp, actor: «A veces la gente llora, no porque sea débil, sino porque ha sido fuerte durante demasiado tiempo»

Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, y a los 15 años, abandonó los estudios para dedicarse a la música. Empezó formando parte de varias bandas de rock hasta que Nicolas Cage le animó a probar suerte como actor. Su debut cinematográfico llegó en 1984 con «Pesadilla en Elm Street», aunque la fama internacional llegó unos años después gracias a la serie «Jóvenes policías». Desde entonces, construyó una extensa carrera con películas como «Eduardo Manostijeras», «Donnie Brasco» y, especialmente, la saga «Piratas del Caribe», donde interpretó al popular Capitán Jack Sparrow.

En el terreno sentimental, matrimonio entre Johnny Depp y Amber Heard, celebrado en 2015, terminó al año siguiente y dio paso a una larga disputa judicial. Heard acusó a Depp de haberla maltratado, mientras que el actor negó esas acusaciones y sostuvo que había sido víctima de abusos por parte de su expareja. El conflicto tuvo importantes repercusiones profesionales para Depp, que dejó el papel de Gellert Grindelwald en la saga «Animales Fantásticos», y tampoco volvió a interpretar a Jack Sparrow en las siguientes entregas de «Piratas del Caribe».

«A veces la gente llora, no porque sea débil, sino porque ha sido fuerte durante demasiado tiempo»

Llorar es una reacción natural del organismo ante emociones intensas, como la tristeza, la alegría, el alivio o incluso la frustración. No se trata de una respuesta irracional ni de una pérdida de control, sino de un mecanismo que puede ayudar a liberar tensión emocional. Durante el llanto, el sistema nervioso participa en la regulación de la respuesta al estrés y puede favorecer una sensación posterior de calma. En este sentido, llorar puede formar parte de la manera en que el cuerpo procesa las emociones.

Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, permitir el llanto puede ser una forma de autorregulación. Reconocer y expresar las emociones facilita que una persona pueda identificarlas, comprenderlas y procesarlas de manera saludable. Contenerlas constantemente, en cambio, puede contribuir a mantener niveles elevados de tensión y malestar emocional, especialmente cuando no existen otras formas adecuadas de expresar lo que se siente.

«Aunque muchos creen que es un signo de debilidad, la ciencia dice lo contrario. Llorar ayuda a procesar emociones complejas y libera estrés acumulado. Es una muestra de buena regulación, inteligencia emocional y conexión real con tus sentimientos. Además, quienes lloran con frecuencia suelen ser más resilientes y se adaptan mejor al cambio», explica la psicóloga Silvia Severino.

Además, bloquear de manera habitual esta respuesta natural puede tener consecuencias sobre el bienestar físico y emocional. Con el tiempo, podría relacionarse con una mayor tensión, irritabilidad o dificultad para gestionar determinadas emociones. Esta cuestión cobra especial relevancia durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el cerebro continúa desarrollando y reorganizando los mecanismos relacionados con la regulación emocional.

En la misma línea, Eduardo Calixto, académico de las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, señala que «el llanto aumenta el metabolismo cerebral. Normalmente el cerebro recibe un litro de sangre por minuto. Es decir, aproximadamente el 20% de toda la sangre que el corazón bombea al cuerpo. Sin embargo, con el llanto ese porcentaje de sangre que llega al cerebro es de un 25%».

Reflexiones de Johnny Depp