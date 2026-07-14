Bruce Springsteen, músico de rock (76 años) sobre la empatía: «Todos estamos luchando contra algún tipo de monstruo, no juzgues a los demás sin antes haber caminado en sus zapatos»
Bruce Springsteen, músico de rock (76 años), sobre la lucha emocional de envejecer
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Bruce Frederick Joseph Springsteen (Long Branch, Nueva Jersey, 23 de septiembre de 1949) es un cantante, compositor y músico estadounidense considerado una de las grandes figuras de la historia del rock. Conocido mundialmente como «The Boss» («El Jefe»), ha desarrollado gran parte de su carrera junto a la E Street Band, formación con la que ha firmado algunos de los álbumes más influyentes del género. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo.
Las composiciones de Springsteen suelen abordar historias inspiradas en la vida cotidiana, muchas de ellas ambientadas en Nueva Jersey, además de reflejar inquietudes sociales, económicas y políticas. Su legado ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un premio Óscar. En 1999 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll y, años después, la revista Rolling Stone lo incluyó entre los artistas y cantantes más importantes de todos los tiempos.
La reflexión de Bruce Springsteen sobre la empatía
Una de sus reflexiones más recordadas gira en torno a la empatía. «Todos estamos luchando contra algún tipo de monstruo, no juzgues a los demás sin antes haber caminado en sus zapatos». Esta frase invita a evitar los juicios precipitados y a intentar comprender la realidad de los demás antes de sacar conclusiones, ya que cada individuo afronta batallas personales que muchas veces pasan desapercibidas para quienes la rodean.
El propio Springsteen ha reconocido en distintas ocasiones que él también ha tenido que enfrentarse a sus propios «monstruos». Desde la perspectiva psicológica, diversos estudios destacan que la empatía favorece relaciones personales más saludables y ayuda a reducir conflictos.
Más allá de los escenarios y de los millones de discos vendidos, ese mensaje de empatía es uno de los grandes legados de Bruce Springsteen: la importancia de comprender las circunstancias de los demás para saber el contexto desde el que actúan.
Las mejores frases
- «He nacido para correr… Hay que seguir adelante»
- «La música es inmortal para mí. Es ese instante sobre el escenario por el que merece la pena vivir»
- «La amistad te impide resbalar al abismo»
- «El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible»
- «La juventud vive de la esperanza; la vejez, del recuerdo»
- «La familia aporta más flexibilidad emocional y te permite llevarte bien con la vida de otra gente»
- «Nunca te equivocas en el rock and roll si estás cabreado»
- «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»
- «No salimos a pasar el rato, sino a tocar el mejor concierto jamás tocado»
- «Cuando tienes suerte, te das la vuelta»
- «La mejor música es la que existe esencialmente para darnos algo más para ver el mundo»
- «La fe es esencial, y también lo es la duda»
- «No me imagino no haciendo esto. Para mí es una fuerza vital primaria»
- «Cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre»
- «La fama, en un buen día, es como recibir un gesto amistoso de un extraño»
- «Mamá siempre me dijo que no mirara a los ojos del sol. Pero mamá, ahí es donde está la diversión»
- «¿Es un sueño una mentira si no se hace realidad o es algo peor?»
- «No puedo decir que lamento las cosas que hicimos; al menos por un rato, tú y yo nos divertimos»
- «Tenemos que salir mientras somos jóvenes, porque nacimos para correr»
- «Conduces en una limusina la primera vez y es emocionante; después solo es un coche más»
- «No hay una nota que toque en el escenario que no se pueda rastrear directamente hasta mi madre y mi padre»
- «En cualquier expresión creativa se trata de hacer visible algo que antes no existía»
- «Con los años te vuelves más espiritual»
- «Hemos llegado a la edad en que la vida deja de brindarte cosas; ahora te las arrebata»
- «Me queda cuerda para rato»
- «Me hubiera gustado ver a Elvis con 70 años reinventándose»
- «¿Nos esperan otros diez años de rock and roll? Ya lo creo»
- «Cuando das con la música y la letra adecuadas, tu voz se transforma»
- «Estaba mucho más alejado de lo comercial»
- «Nadie venía a Nueva Jersey a descubrir bandas»
- «Sacamos un par de discos que no se vendieron muy bien, pero aun así parecía un milagro»
- «Mi objetivo era lograr una experiencia catártica, casi orgásmica»
- «Deseas sacar de ello todo lo que puedas para luego dar todo lo que puedas»
- «El fanatismo consiste en redoblar el esfuerzo después de haber olvidado el fin»
- «Aprendimos más en tres minutos de grabación que en toda la escuela»
- «A veces una sola canción contiene más verdad que todo lo aprendido en clase»
- «Hasta que descubrí el rock, sentí que me estaba muriendo sin saber por qué»
- «El rock and roll ralentiza el envejecimiento»