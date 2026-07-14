Bruce Springsteen, músico de rock (76 años) sobre la empatía: «Todos estamos luchando contra algún tipo de monstruo, no juzgues a los demás sin antes haber caminado en sus zapatos»

Bruce Frederick Joseph Springsteen (Long Branch, Nueva Jersey, 23 de septiembre de 1949) es un cantante, compositor y músico estadounidense considerado una de las grandes figuras de la historia del rock. Conocido mundialmente como «The Boss» («El Jefe»), ha desarrollado gran parte de su carrera junto a la E Street Band, formación con la que ha firmado algunos de los álbumes más influyentes del género. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo.

Las composiciones de Springsteen suelen abordar historias inspiradas en la vida cotidiana, muchas de ellas ambientadas en Nueva Jersey, además de reflejar inquietudes sociales, económicas y políticas. Su legado ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un premio Óscar. En 1999 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll y, años después, la revista Rolling Stone lo incluyó entre los artistas y cantantes más importantes de todos los tiempos.

La reflexión de Bruce Springsteen sobre la empatía

Una de sus reflexiones más recordadas gira en torno a la empatía. «Todos estamos luchando contra algún tipo de monstruo, no juzgues a los demás sin antes haber caminado en sus zapatos». Esta frase invita a evitar los juicios precipitados y a intentar comprender la realidad de los demás antes de sacar conclusiones, ya que cada individuo afronta batallas personales que muchas veces pasan desapercibidas para quienes la rodean.

El propio Springsteen ha reconocido en distintas ocasiones que él también ha tenido que enfrentarse a sus propios «monstruos». Desde la perspectiva psicológica, diversos estudios destacan que la empatía favorece relaciones personales más saludables y ayuda a reducir conflictos.

Más allá de los escenarios y de los millones de discos vendidos, ese mensaje de empatía es uno de los grandes legados de Bruce Springsteen: la importancia de comprender las circunstancias de los demás para saber el contexto desde el que actúan.

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