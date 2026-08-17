Julio Iglesias: «Camino 1 hora al día, nado 250 días al año y como lentejas»

A pesar de tener una vida alejada de los escenarios y de la exposición pública, Julio Iglesias sigue llevando, a sus 82 años, una rutina basada en distintas costumbres diarias que le permiten poder mantenerse activo y cuidar de su salud. El cantante no realiza rutinas muy complejas, sino que combina ejercicios sencillos, comida simple y constancia.

En líneas generales, se basa en caminar, nadar y hacer ejercicios particulares para mantener el equilibrio. Según explica, dedica varias horas diarias a moverse. «Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora».

Esta rutina tiene un significado extra para Julio Iglesias, ya que, cuando tenía 19 años, sufrió un grave accidente automovilístico que lo llevó a atravesar una larga recuperación y lo impulsó a incorporar la actividad física a su vida. Dentro de su alimentación, él prefiere platos sencillos que no tengan complicaciones. En ese sentido, uno de los que más consume son las lentejas, y que las añadió a su dieta por recomendación de su padre.

Aficionado al vino

El cantante es, desde hace décadas, aficionado al vino. «No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino», aseguró. De hecho, algunas de las botellas que compró cuando era joven han aumentado exponencialmente de valor con el paso de los años. Para él, se trata de una forma de tranquilizarse y reflexionar.

A estos hábitos de alimentación y ejercicio, hay que sumarle otras costumbres como no fumar, evitar los excesos, acostarse temprano y madrugar. De esta manera, ha podido construir una rutina estable que se ha podido sostener desde hace años y que considera fundamental para su propio bienestar. Con esto, se ha comprobado que la constancia y la moderación son indispensables para poder envejecer bien.