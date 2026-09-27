Los arqueólogos lloran de emoción: descubren una escuela de 2.400 años de antigüedad donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno

Un equipo de investigadores ha localizado en el norte de Grecia las ruinas de un antiguo complejo que podría ser la escuela donde Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la Antigüedad, pudo enseñar a Alejandro Magno durante su juventud. El yacimiento se encuentra en la antigua ciudad macedonia de Mieza y, según el Ministerio de Cultura de Grecia, alberga un complejo educativo de grandes dimensiones. Entre las estructuras identificadas hay dos salas destinadas a banquetes, un espacio deportivo, un estadio, una galería cubierta y varias aulas que todavía conservan bancos de piedra.

Los edificios estaban decorados con columnas y mosaicos en los suelos, con características arquitectónicas que guardan cierta similitud con las del antiguo palacio real de Egas, en la actual Vergina, donde residieron el rey Filipo II y su hijo Alejandro. En las salas de banquetes también se han encontrado plataformas elevadas que probablemente servían para colocar los divanes en los que los asistentes se reclinaban mientras comían. Estos espacios reflejan la importancia que tenían las actividades sociales y educativas dentro de los complejos destinados a la formación de las élites macedonias.

Hallazgo de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno.

Las ruinas corresponden al siglo IV a. C., la época en la que vivió Alejandro Magno. Entre los objetos recuperados durante las excavaciones se encuentran monedas, piezas de cerámica y cuatro estiletes, instrumentos utilizados en la Antigüedad para escribir sobre tablillas de cera. Estos hallazgos aportan nuevas pistas sobre cómo se desarrollaba la educación de los jóvenes de la élite macedonia.

La relación del yacimiento con la educación de Alejandro Magno también se apoya en varias fuentes históricas. El historiador griego Plutarco, que vivió entre los siglos I y II d. C., escribió en su obra «Vida de Alejandro» que el joven macedonio estudió en Mieza, donde Aristóteles ejerció como maestro.

Esta referencia histórica ha llevado a Angeliki Kotaridi, directora honoraria del Departamento de Antigüedades del Ministerio de Cultura de Grecia y responsable de las excavaciones, a plantear que el complejo podría corresponder a aquella escuela. Según explica la arqueóloga, Plutarco señala que Filipo II mandó construir el lugar para que su hijo Alejandro y otros jóvenes pertenecientes a la nobleza macedonia estudiaran allí.

En la antigua Grecia, este tipo de instituciones recibían el nombre de gimnasios. No sólo eran espacios destinados al aprendizaje intelectual, sino que también desempeñaban una función relacionada con la preparación física de los jóvenes.

La hipótesis también cuenta con el respaldo de investigadores que no participaron directamente en las excavaciones. Gene Reams, director del Programa de Estudios del Mediterráneo Antiguo de la Universidad de Nebraska en Omaha, considera que «todas las pruebas apuntan a que esta es la escuela que Filipo proporcionó para que Aristóteles pudiera educar al joven Alejandro y a sus compañeros».

Las excavaciones arqueológicas todavía no han terminado. El propio comunicado oficial señala que la investigación «debe continuar y continuará», mientras los arqueólogos esperan que las próximas campañas permitan conocer con mayor precisión cómo se organizaban y qué función cumplían las distintas zonas del complejo, desde la palestra y las aulas hasta las salas destinadas a los banquetes.

Estos nuevos trabajos también podrían ayudar a aclarar una de las principales incógnitas del yacimiento: qué espacio concreto se pudo utilizar como lugar de enseñanza durante la estancia de Alejandro Magno en Mieza junto a Aristóteles.

Finalmente, cabe señalar que el paso del tiempo no ha sido fácil para el complejo. Los romanos desmantelaron sus edificios después de la segunda batalla de Pidna, en 148 a. C., cuando Macedonia pasó a convertirse en provincia romana. A esto se sumó un importante incendio que destruyó buena parte de las estructuras. Pese a ello, los arqueólogos han podido recuperar muros con enlucidos de gran calidad, antiguos pavimentos, mosaicos, parte de un friso de estilo jónico, una columna jónica y un capitel. Según el Ministerio de Cultura de Grecia, tanto la arquitectura como la decoración del conjunto guardaban semejanzas con las del palacio real de Aigai, donde residieron Filipo II y su hijo Alejandro.

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