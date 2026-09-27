Situación insólita en el Mundial de ciclismo: Eslovaquia pone a su masajista a correr para evitar el descenso

El deporte sigue dejando historias inverosímiles que, aunque parezca mentira, ocurren de verdad. Vladimir Kovacik es el masajista del equipo de Eslovaquia en el Mundial de ciclismo. Kovacic fue ciclista, sí, pero desde 2017 no competía en carreras de élite. Hasta este domingo, en la prueba en ruta del Mundial. Kovacik ha tenido que competir y subirse de nuevo a la bicicleta porque todos los eslovacos convocados no están disponibles y para así evitar posibles ausencias en futuros Mundiales u otras grandes citas como los Juegos Olímpicos.

Eslovaquia se presentó en estos Mundiales de ciclismo que terminan este domingo en Montreal con tres convocados: Lukas Kubis, Matthias Schwarzbacher y Martin Svrcek. Los dos últimos se cayeron por lesión, por lo que no podían competir este domingo. El primero tuvo problemas con su equipo y tampoco pudo estar en Canadá.

Según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), cada país que tiene una plaza en las llamadas carreras de categoría élite -como es este Mundial- tiene que participar en esa prueba. Es decir, no se puede dejar vacía, porque si no te penaliza para estar en el siguiente Mundial o en otras pruebas relevantes que la UCI controla a nivel de países, como son unos Juegos Olímpicos.

Ante esa situación, al verse sin corredores pero sí con la plaza en el Mundial, Eslovaquia tiró de ingenio en una situación insólita. Mandó al masajista, a Vladimir Kovacik, a correr este domingo la prueba en línea del Mundial, la principal de toda la semana.

Kovacik es joven, tiene 28 años, pero su problema es que ya no era ciclista profesional. Es masajista. Sí que fue ciclista, pero hace ya una década. Este eslovaco compitió entre 2014 y 2017. Años, por cierto, en los que Eslovaquia dominó el Mundial en esta prueba, ya que Peter Sagan fue campeón en tres ediciones consecutivas, de 2015 a 2017.

Héroe nacional 🇸🇰 Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, representante de su selección en #Montréal2026 ante las bajas. Sin competir desde 2017, evita así que su país baje de categoría en el ranking UCI. #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/JW3Zjr09vK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2026

Como Kovacik tenía todavía la licencia oficial de la UCI, que es otra de las lógicas exigencias que tiene la Federación Internacional de Ciclismo para que puedas correr en el Mundial, pues Eslovaquia tiró de este masajista para no caer en posibles sanciones o puntuación cero que les penalice en el futuro.