Oyarzabal de Lezo: el español que vuelve a hundir a Inglaterra

Inglaterra vuelve a encontrarse con Mikel Oyarzabal en el peor momento posible. Cuando pensaba que podía derrotar a España en Wembley, o, como mínimo, rescatar un empate, apareció el delantero de la Real Sociedad para marcar el 2-3 y completar la remontada. Ya lo había hecho en la final de la Eurocopa de 2024. Dos partidos, dos goles decisivos y un mismo protagonista. Para los ingleses, Oyarzabal empieza a parecerse a un viejo adversario de su historia: Blas de Lezo.

La comparación tiene algo de provocación futbolística, pero funciona. En 1741, el almirante español defendió Cartagena de Indias frente a la poderosa flota británica de Edward Vernon. Los ingleses dieron su victoria por segura hasta el punto de acuñar medallas conmemorativas antes del desenlace. Tuvieron que retirarse. Oyarzabal no dirige barcos ni dispara cañones: aparece en el área cuando Inglaterra más cerca se siente de sonreir ante España.

De Berlín a Wembley

En Berlín, Inglaterra estaba a cuatro minutos de llevar la final de la Eurocopa de 2024 a la prórroga. Oyarzabal había salido desde el banquillo y encontró el centro de Cucurella en el minuto 86 para hacer el 2-1. El gol dio el título a España y dejó sin respuesta al equipo de Gareth Southgate.

En Wembley cambió el escenario, pero no el desenlace. Inglaterra remontó el tanto inicial de Lamine Yamal y se fue al descanso por delante. Harry Kane tuvo un penalti para ampliar la ventaja en la segunda parte, pero lo envió al larguero. Luis de la Fuente movió entonces el banquillo: entraron Álex Baena y Oyarzabal. Baena empató y el capitán de la Real Sociedad marcó el gol de la victoria. Esta vez fue la Inglaterra de Thomas Tuchel la que sufrió su aparición.

El hombre que llega para decidir

Oyarzabal conoce también lo que significa tener que volver a empezar. Superó una grave lesión de rodilla en 2022 y recuperó su sitio hasta convertirse en un futbolista decisivo para España. Mientras la velocidad de Nico Williams y el talento de Lamine Yamal atraen buena parte de los focos, él suele entrar en escena para resolver el partido.

Blas de Lezo frustró los planes británicos en Cartagena de Indias. Oyarzabal lo ha hecho en Berlín y ahora en Londres, con el balón en los pies. Inglaterra ya sabe quién es el español al que no puede perder de vista cuando se acerca el final.

Oyarzabal ya supera a Raúl

El gol de Wembley agranda también la cuenta de Oyarzabal a las órdenes de Luis de la Fuente. Suma 25 tantos con el actual seleccionador y sigue siendo su máximo goleador. Aún está lejos de los 41 que David Villa marcó con Vicente del Bosque, pero supera en uno los tantos que firmó Raúl con José Antonio Camacho.