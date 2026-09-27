La prensa inglesa se rinde a España: «Jugó desde otra estratosfera»

La derrota ante España dejó en Inglaterra una mezcla de admiración y reproches. Los campeones del mundo ganaron 2-3 en Wembley después de remontar en la segunda parte, pero la prensa británica reconoce que el equipo de Thomas Tuchel también tuvo momentos para llevarse el partido. El análisis se repite en las crónicas: Inglaterra compitió, llegó a ponerse por delante y acabó pagando demasiado caro sus errores frente a una selección que no perdona.

The Guardian lo resume con una imagen contundente: por momentos, España jugó «desde otra estratosfera». El diario destaca la velocidad con la que movió el balón, sus opciones constantes de pase y la facilidad para recuperar el control después del penalti fallado por Harry Kane. También reconoce el empuje inglés, especialmente el de Jude Bellingham, pero considera que España volvió a mostrar por qué es la mejor selección del mundo.

Dos regalos y un penalti al larguero

Sky Sports pone el foco en los errores defensivos. El fallo de Marc Guéhi permitió a Lamine Yamal robar el balón y marcar a los dos minutos. Ya en la segunda parte, una pérdida de Nico O’Reilly precedió al empate de Álex Baena. Entre ambas acciones, Inglaterra había remontado con goles de Anthony Gordon y Cucurella en propia puerta. Para el medio británico, sus problemas atrás terminaron por arruinar una actuación ofensiva que sí dejó motivos para el optimismo.

El punto de inflexión fue el penalti de Kane. Con 2-1 en el marcador, el capitán resbaló al golpear y estrelló el balón en el larguero. Era la oportunidad de ponerse dos goles por delante; minutos después, Baena igualó el encuentro. The Guardian subraya que España detectó el cambio de ánimo, volvió a dominar la pelota y encontró el 2-3 por medio de Mikel Oyarzabal.

Señales de vida en Inglaterra

La prensa inglesa tampoco presenta el partido como un hundimiento total de Tuchel. Sky Sports elogia el contragolpe del empate, protagonizado por Bellingham y Gordon, y The Guardian destaca que Inglaterra presionó, corrió y siguió buscando el gol hasta el final. La diferencia llegó cuando España recuperó el mando en el centro del campo: Rodri volvió a ordenar el juego y la entrada de Pedri dio al equipo más control en el tramo decisivo.

Wembley dejó así dos lecturas en los periódicos británicos. Inglaterra mostró que puede discutirle fases del partido a la campeona del mundo, pero España demostró que sabe sobrevivir a esos momentos y volver a imponer su fútbol. Esa capacidad para reaccionar, más que el marcador, es lo que más impresionó al otro lado del Canal de la Mancha.